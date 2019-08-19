لاعب ليفربول السابق: ماني يخطو بثبات ليستحوذ على مكانة صلاح

يرى جيمي ريدناب لاعب ليفربول السابق أن ساديو ماني نجم الفريق يقدم أداء رائعا في المباريات الأخيرة تجعله النجم الأول لبطل دوري أبطال أوروبا.

ساديو ماني النادي : ليفربول ليفربول

وقال ريدناب لصحيفة دايلي ميل الإنجليزية:"ماني يقوم بعمل رائع ليصبح أهم لاعب في ليفربول، قبل صلاح. يقوم بسحر في الملعب وقادر على هزيمة أي فريق. أظهر ذلك أمام ساوثامبتون، سجل هدفا رائعا وقام بتمريرة حاسمة إلى روبرتو فيرمينو. الإحصاءات تظهر تأثيره".

وواصل "لم يسجل أحد أهدافا في الدوري الممتاز أكثر منه في 2019. رفع رصيده إلى 15 يوم السبت، ولم يحرز أي هدف منها من ركلة جزاء. في آخر 30 مباراة لليفربول سجل ماني 20 هدفا، مقابل 12 لصلاح و8 لفيرمينو".

وأتم "ماني خاض أول مباراة مع ليفربول في الدوري في مثل هذا الوقت منذ 3 سنوات، سجل الهدف الرابع حين انتصر ناديه بنتيجة 4-3 على أرسنال. أداؤه الآن أفضل من أي وقت مضى تحت قيادة المدرب يورجن كلوب".

وظهر ماني (27 عاما) بشكل رائع في بداية الموسم مع ليفربول، سجل هدفين في مباراة كأس السوبر الأوروبي التي فاز بها ناديه على حساب تشيلسي، وكان أفضل اللاعبين يوم السبت حين انتصر على ساوثامبتون بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك ماني في دقائق معدودة في أول مباراة لليفربول بالدوري، التي سحق فيها ضيفه نورويتش سيتي بنتيجة 4-1، لعدم اكتمال جاهزيته.

وحصل ماني على قدر أكبر من الراحة قبل الموسم الجديد بسبب وصوله لنهائي كأس إفريقيا 2019 مع السنغال قبل أن يخسر أمام الجزائر.

وكان ماني هدافا للموسم الماضي من الدوري بالتساوي مع زميله صلاح وبيير ايمريك-أوباميانج مهاجم أرسنال.

ويستعد ليفربول لمواجهة قوية يوم السبت أمام ضيفه أرسنال في الجولة الثالثة من الدوري.

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