كلوب: صلاح وماني وفيرمينو؟ أحمد الله أنهم معي

أسهب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الإشادة بالثلاثي الهجومي الناري الذي يملكه، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

خط هجوم ليفربول يعد ضمن الأخطر حول العالم بقيادة هذا الثلاثي.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "في كثير من الأحيان في مشواري، كان لدي لاعبون مميزون دائمًا لكنهم لم يكونوا من الطراز العالمي، الآن والحمد لله لدي هذا الثلاثي وهم يصنعون الفرق".

وأضاف "محمد صلاح، ساديو ماني، بوبي فيرمينو، هؤلاء النجوم في الثلث الأخير رائعون حقًا".

وأوضح المدرب الألماني "إنهم يمثلون تهديدًا مستمرا، مهما كانوا مرهقين. إنه أمر رائع ، وبالطبع يصنعون الفارق دائما".

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في شباك نورويتش سيتي ليقود الفريق للفوز 4-1 في افتتاح الدوري، أما ماني فأحرز هدف ليفربول الأول في مرمى ساوثامبتون، وهو الثالث له في آخر مباراتين، ليقود فريقه للفوز على ساوثامبتون 2-1 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، وهما يتصدران جدول الترتيب بست نقاط لكلاهما.

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