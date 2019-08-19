سولشاير عن بوجبا: لست قلقا.. سيبقى معنا

يثق أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في بقاء اللاعب بول بوجبا مع الفريق، مشيرا إلى ثقته في ذلك رغم محاولات أندية أخرى التعاقد مع الفرنسي.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال النرويجي في تصريحات صحفية:"أنتم (الإعلام) دائما تضعون علامة استفهام حول بوجبا. لا أعتقد الأمر غريبا حين يقول إنه يستمتع باللعب معنا، أمضي وقتا رائعا مع زملائي، أستمتع بما أفعل، أحب عملي وأستمتع باللعبة".

وواصل "بالتأكيد هذه الجملة مرتبطة بالسؤال حوله، دائما هناك علامات استفهام حول بوجبا. لا يوجد مؤتمر صحفي واحد لم أجب فيه عن سؤال يخص بوجبا. 80 % مما قاله يخص استمتاعه باللعب وبوقته هنا".

وأتم مهاجم يونايتد السابق "لست قلقا إطلاقا على بوجبا. بالنسبة لي، نعم، سيبقى".

ويتمسك يونايتد بلاعبه الذي أعلن من قبل رغبته في الرحيل عن فريق الشياطين الحمر الذي انضم له في 2016 مقابل 105 ملايين يورو.

وقالت تقارير إن ريال مدريد يفاوض يونايتد أملا في انتداب بوجبا (26 عاما) لكن فشل في الوصول إلى اتفاق مع النادي الإنجليزي.

وشارك بوجبا في أول مباراة ليونايتد بالدوري والتي سحق فيها ضيفه تشيلسي بنتيجة 4-صفر.

ويستعد يونايتد لمواجهة قوية يوم الاثنين أمام مضيفه ولفرهامبتون في الجولة الثانية من البطولة الإنجليزية.

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