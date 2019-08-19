بايرن: كوتينيو لم يتردد في قبول عرضنا.. واللاعب: أتطلع لهذه التجربة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 10:50

كتب : FilGoal

كوتينيو - بايرن

أوضح حسن صالحميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ أن اللاعب فيليب كوتينيو كان متحمسا للانضمام إلى الفريق حامل لقب الدوري الألماني.

فيليبي كوتينيو

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وقال لاعب بايرن السابق في تصريحات لموقع ناديه خلال إعلان النادي التعاقد مع كوتينيو رسميا يوم الاثنين:"خلال المفاوضات في برشلونة، أوضح لنا حاجته في الانتقال إلى بايرن من أجل التغيير".

وواصل "إنه لاعب عالمي لديه قدرات قوية جدا تمنحنا خيارات هجومية عديدة".

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ومن جانبه، أعرب كوتينيو (27 عاما) عن سعادته بالقول:"بالنسبة لي، هذا التغيير بمثابة تحد جديد في بلد جديد مع واحد من أفضل الأندية في أوروبا، أتطلع حقا لذلك".

وانتقل الجناح البرازيلي إلى بايرن معارا من برشلونة لمدة موسم. ويحق للأول انتداب اللاعب بصفة مستمرة بعد انتهاء مدة الاستعارة مقابل 100 مليون يورو.

كوتينيو انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018 ويمتد عقده مع الفريق الكتالوني حتى 2023.

في الموسم الماضي، شارك فيليب في 54 مباراة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5.

منذ انضمامه لـ برشلونة، سجل صاحب الـ 27 عاما 21 هدفا وصنع 11 خلال ظهوره في 76 مباراة في كل البطولات.

ورفع كوتينيو لقب الدوري الإسباني مرتين والكأس مرة والسوبر الإسباني مرتين بقميص برشلونة.

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