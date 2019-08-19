إيمري: لا نريد مواجهة ليفربول أبدا.. وهدف أرسنال تقليل الفوارق معهم وسيتي

يرى أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال إن مواجهة ليفربول صعبة، لدرجة أنه لا يريد أن يقابلهم أبدا.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي قبل مباراة السبت المقبل ضاحكا: "بالنسبة لنا، لا نريد مواجهة ليفربول أبدا"، قبل أن يستدرك "هو تحد كبير لنا، وامتحان هام".

وأردف "هدفنا هذا الموسم هو تقليل المسافة والفوارق بين أرسنال، وبين مانشستر سيتي وليفربول. لذا مواجهة ليفربول تعد لحظة هامة بالنسبة لنا، لنظهر مدى قوتنا وما نستطيع فعله".

إيمري منع يورجن كلوب من التتويج بالدوري الأوروبي عندما هزم إشبيلية ليفربول في نهائي البطولة، ولكن ليفربول لم يخسر من أرسنال في آخر 8 مباريات.

وفاز الفريقان بمواجهتيهما الأولى في الدوري، حيث انتصر ليفربول على نورويتش سيتي 4-1 وساوثامبتون 2-1، فيما فاز أرسنال على نيوكاسل يونايتد 1-0 ثم على بيرنلي 2-1.

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