رئيس اتحاد اليد يوضح: كل لاعب في منتخب الناشئين سيحصل على 110 ألف جنيه

أوضح هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، حقيقة تخصيص ألف ونصف جنيه مكافأة لكل لاعب فقط بعد التتويج بكأس العالم للناشئين.

وقال هشام نصر في تصريحات لقناة "صدى البلد": "وزارة الشباب والرياضة قررت صرف مبلغ 110 ألف جنيه لكل لاعب بعد حصد لقب كأس العالم للناشئين".

وأضاف "الـ1500 جنيه التي ذكرتها سابقا كانت تخص خزينة الاتحاد المصري لكرة اليد فقط، لكن وزارة الرياضة ستصرف مبلغ آخر".

رئيس الاتحاد أكمل "وزارة الرياضة صرفت 59 ألف جنيه لكل لاعب في منتخب الشباب بعد حصوله على برونزية كأس العالم، أما منتخب الناشئين الذي حصد اللقب، فسيحصل كل لاعب فيه على 110 ألف".

واتم " "ليس لدينا بندا في اللائحة عن مكافأة خاصة للفوز بكأس العالم، ولذلك فالأمر يتم بقرار من مجلس إدارة الاتحاد".

كان حمادة الروبي حارس مصر التاريخي، ومدرب الحراس في منتخب الناشئين، قد ذكر لـ FilGoal.com بأن اللاعبين حصلوا بالفعل على 1500 دولار لكل لاعب كمكافآت فورية عن مشوارهم في البطولة، بانتظار مكافآت وزارة الرياضة. (طالع التفاصيل)

وتوج منتخب مصر بكأس العالم للناشئين تحت 19 عاما لأول مرة في تاريخ مصر عن هذه الفئة العمرية.

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