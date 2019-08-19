الأهلي يعلن فتح باب حجز تذاكر مباراة "اطلع بره"

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 00:32

كتب : حسام نور الدين

وليد أزارو - الأهلي - أطلع برة

أعلن النادي الأهلي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة "اطلع بره" بطل جنوب السودان في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد "اطلع بره" في إياب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وفتح الأهلي باب الحجز الإلكتروني لتذاكر المباراة بداية من منتصف الليل لليوم الإثنين وحتى الثانية عشر صباح الأربعاء.

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وجاءت أسعار تذاكر المباراة كالآتي:

30 جنيها للدرجة الموحدة.

100 جنيه للدرجة الأولى / يسار.

200 جنيه للمقصورة الأمامية.

وفاز الأهلي على اطلع بره في مباراة الذهاب بثلاثية دون رد.

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