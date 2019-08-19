كوكا يشارك في خسارة براجا أمام سبورتنج لشبونة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 00:24

كتب : FilGoal

كوكا - براجا

شارك محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" في خسارة سبورتينج براجا أمام سبورتنج لشبونة في الجولة الثانية من الدوري البرتغالي.

سبورتنج لشبونة انتصر بهدفين مقابل هدف ليكتب الخسارة الأولى لـ براجا في الموسم.

كوكا شارك أساسيا قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 73.

أخبار متعلقة

فوتبول إيطاليا: لاتسيو يبدأ مفاوضاته لضم كوكا " إبراهيموفيتش مصر" بالفيديو – بداية مثالية لـ الموسم.. كوكا يُسجل ويقود براجا للانتصار على موريرينسي بالفيديو – عود أحمد.. كوكا يستأنف مسيرته مع براجا بصناعة هدف أوروبي تقرير إيطالي: كايسيدو يفتح الباب لانضمام كوكا إلى لاتسيو

وتألق حارس سبورتنج لشبونة أمام رأسية خطيرة لكوكا في الدقيقة 40، كما تحصل محترفنا المصري على بطاقة صفراء في الدقيقة 66.

ماركوس وينديل افتتح التسجيل أولا لـ لشبونة في الدقيقة 16 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات استغل برونو فيرنانديز خطأ قاتلا من دفاع براجا لتوغل داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة قوية تهز الشباك.

بينما جاء هدف براجا الوحيد في الدقيقة 73 عن طريق ويلسون إدواردو بعد متابعة لكرة عائدة من القائم.

انتصار لشبونة هو الأول له هذا الموسم بعد تعادله في الجولة الأولى أمام ماريتيمو، بينما انتصر براجا في الجولة الأولى على حساب موريرينسي.

اقرأ أيضا:

رئيس اتحاد كرة اليد: 1500 جنيه مكافأة لكل لاعب بعد التتويج بكأس العالم

خبر في الجول – لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي

مصدر في الأهلي لـ في الجول: الخطيب يبدأ مناقشة ملف المدرب الجديد والإعلان قد يكون نهاية الشهر

رسميا – إقالة لاسارتي

بعد حصده جائزة أفضل لاعب.. دودو: ليست مهمة مقارنة باللقب

في البرتغال في المحترفين كوكا براجا لشبونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس اتحاد اليد يوضح: كل لاعب في منتخب الناشئين سيحصل على 110 ألف جنيه ساعة | رياضات أخرى
اتحاد العاصمة الجزائري يعلن في بيان رسمي احتمالية انسحابه من دوري أبطال إفريقيا ساعة | إفريقيا
حمادة الروبي لـ في الجول: حٌميد سيكون ضمن الأفضل خلال سنتين.. ونقدر موارد الاتحاد الضعيفة ساعة | رياضات أخرى
الأهلي يعلن فتح باب حجز تذاكر مباراة "اطلع بره" ساعة | الدوري المصري
كوكا يشارك في خسارة براجا أمام سبورتنج لشبونة ساعة | أوروبا
بالفيديو – أتليتكو يبدأ المشوار بانتصار معتاد على خيتافي 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 2 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 3 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 4 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا"

قد ينال إعجابك