بالفيديو – أتليتكو يبدأ المشوار بانتصار معتاد على خيتافي

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 00:09

كتب : FilGoal

موراتا - أتليتكو مدريد

بدأ أتليتكو مدريد مشواره في الدوري الإسباني بالانتصار على خيتافي بهدف مقابل لا شيء.

هدف انتصار أتلتيكو مدريد جاء في الدقيقة 23 عن طريق ألفارو موراتا.

موراتا استقبل عرضية الوافد الجديد كيران تريبير برأسية قوية في الشباك.

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وشهدت المباراة ظهور البطاقة الحمراء مرتين، بواقع طرد لكل فريق.

خورخي ولينا لاعب خيتافي تحصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 37 بعد تدخله على توماس ليمار وعودة الحكم لتقنية الفيديو.

وقبل نهاية الشوط الأول، تحصل رينان لودي مدافع أتليتكو لبطاقتين في أقل من 3 دقائق ليخرج مطرودا هو الآخر.

وأهدر موراتا ركلة جزاء لأتليتكو في الدقيقة 56 بعد مهارة خارقة من الوافد الجديد المنتظر جواو فيليكس.

ولم يسبق لفريق خيتافي الانتصار على دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد في أي مناسبة على الإطلاق.

سيميوني انتصر 13 مرة وتعادل مرتين في 15 مواجهة له ضد خيتافي. والآن في المواجهة الـ 16 لم يجد أي جديد، لينتصر سيميوني مرة أخرى.

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