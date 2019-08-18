خاص رئيس اتحاد اليد يكشف لـ في الجول سبب الإنجازات مؤخرا.. وسر مكافأة الـ1500 جنيه

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 23:02

كتب : أحمد العريان

منتخب مصر أبطال كأس العالم للناشئين لكرة اليد

أوضح هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، سبب إنجازات منتخبات مصر المختلفة في هذه اللعبة مؤخرا، وسر المكافأة الضعيفة للاعبين عقب التتويج بكأس العالم.

وقال هشام نصر في تصريحات لـFilGoal.com: "منذ اليوم الأول لهذا المجلس في اتحاد اليد، ونحن نؤمن بمبدأ فريق العمل".

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وأوضح "منحنا كل شخص دوره المناسب في الخطة، واستقطبنا مدربين مميزين لمختلف المنتخبات، ومدير منتخبات على مستوى عال، هو علاء السيد".

رئيس الاتحاد واصل "وضعنا خططنا. بعضها قصير المدى، والبعض الآخر للمدى البعيد، والآن بدأنا الحصاد، استعدادا لكأس العالم 2021 الذي سيقام في مصر".

نصر أكمل "هدفنا المقبل هو كأس الأمم الإفريقية 2020 في تونس، والذي سيكون بمثابة تحدي كبير بالنسبة لنا، لكننا سنحاول الفوز باللقب والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020".

وانتقل هشام نصر للحديث عن مكافآت البطولة وحقيقة ما كانت المكافأة 1500 جنيه فقط لكل لاعب، فقال "في حقيقة الأمر أن لائحة اتحاد اليد لا تتضمن بندا مثلا يقول بأن مكافأة الفوز بكأس العالم تساوي كذا، ولكننا كاتحاد كل اعتمادنا قائم على الدولة فقط".

وأتم "حتى هذا المبلغ لن يكتفل به الاتحاد، ولكن وزارة الشباب والرياضة، وهذا ما نستطيع توفيره حاليا، ولكننا سنحاول بكل تأكيد توفير أكبر مكافأة ممكنة لهؤلاء الأبطال".

وتوج منتخب مصر تحت 19 عاما بلقب كأس العالم للناشئين، ولأول مرة في تاريخ مصر باللعبة عن هذه الفئة العمرية بعد الفوز على ألمانيا في النهائي.

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