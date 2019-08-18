بالفيديو - رين يكسر أنف باريس بعودة رائعة

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 23:00

كتب : FilGoal

مبابي

قلب فريق رين تأخره إلى انتصار ثمين على ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وفرط حامل لقب الدوري في تقدمه بهدف ادينسون كافاني في الدقيقة 36 ليستقبل هدفين ويخسر في ملعب رين لأول مرة منذ 8 سنوات.

وأدرك السنغالي مباي نيانج التعادل لحامل لقب كأس فرنسا في الدقيقة 44 ومنح رومان ديل كاستيو أصحاب الأرض التقدم بهدف في الدقيقة 48.

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والفوز هو الأول لرين على ملعبه أمام باريس منذ 5 فبراير 2011 حين سجل ياسين براهيمي الجزائري هدف انتصار الأول في الدوري.

وثأر رين من خسارته بنتيجة 2-1 أمام باريس في 3 أغسطس الماضي بالصين والتي منحت الأخير لقب السوبر الفرنسي.

وكرر تفوقه على باريس بعدما اقتنص لقب كأس فرنسا بركلات الترجيح على حساب الأخير في إبريل الماضي.

وتوقف رصيد باريس عند 3 نقاط وظل الفريق في المركز السابع بترتيب الدوري بينما رفع رين رصيده إلى 6 نقاط وارتقى ليحتل المركز الثالث.

واستمر غياب النجم البرازيلي نيمار عن مباريات باريس لعدم اكتمال جاهزيته إثر إصابة تعرض لها في يونيو الماضي.

ويستضيف باريس فريق تولوز في 25 أغسطس بينما يحل رين ضيفا على ستراسبورج.

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