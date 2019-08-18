نحن أبطال العالم.. مصر تحقق مونديال الناشئين لكرة اليد بفوز تاريخي على ألمانيا

نحن أبطال العالم. ناشئو مصر كتبوا التاريخ، وحققوا لقب كأس العالم للناشئين تحت 19 عاما، المقامة في مقدونيا على حساب ألمانيا.

وفاز منتخب مصر على ألمانيا بنتيجة 32 مقابل 28 في المباراة النهائية، ليحقق الفراعنة بطولة العالم لأول مرة في تاريخ اليد المصرية عن هذه الفئة العمرية.

سيناريو اللقاء

بدأ اللقاء متكافئا بين الفريقين، وسارت المباراة نقطة بنقطة بين مصر وألمانيا، حتى وصلنا للتعادل بأربعة أهداف لكل فريق.

من هنا بدأت يد مصر تأخذ الفارق لصالحها، وزاد الفارق إلى ثلاثة أهدف حين تقدم مصر بثمانية أهداف مقابل 5.

ومع وصولنا للدقيقة الـ23، كانت مصر قد تقدمت بالفعل بفارق 5 أهداف، وبنتيجة 14 هدفا مقابل 9 أهداف.

بدأت ألمانيا تقلص الفارق إلى أن وصل لثلاثة أهداف قبل 4 دقائق من نهاية الشوط، لكن مجدي أبو المجد المدير الفني للمنتخب حصل على وقت مستقطع، أعاد ترجيح كفة مصر.

وبعد أن استعادت مصر زمام الأمور، استطاعت الفراعنة إنهاء الشوط الأول، متقدمين بنتيجة 19 هدفا مقابل 13، وبفارق 6 أهداف.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت سيئة لمصر. ونجح المنتخب الألماني في تقليص الفارق إلى ثلاثة أهداف بنتيجة 19-16 بعد مرور ست دقائق.

وبعد مرور 7 دقائق ونصف. سجلت مصر أخيرا لأول مرة في الشوط الثاني، ليبدأ اللقاء يسير نقطة بنقطة مرة أخرى، مع فارق ثلاثة أهداف لصالح الفراعنة.

مع انتصاف الشوط الثاني كان الفارق ثلاثة أهداف، بنتيجة 24-21 لصالح مصر.

في ذلك التوقيت كان المنتخب المصري منقوص عدديا، وكادت ألمانيا تسجل هدف تقليص الفارق إلى هدفين، لكن عبد الرحمن حميد حارس المنتخب تألق وأبعد الانفراد "فاست بريك" ليستمر الفارق عند ثلاثة أهداف، ويزداد إلى أربعة.

منتخب مصر استعاد نشاطه، وبفضل تألق مازن رضا، وحميد في المرمى، ارتفع الفارق إلى 5 أهداف من جديد، قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء.

الدقيقة الـ25 من الشوط الثاني أظهرت المنتخب النيجيري في المدرجات، يشجع ويؤازر المصريين مجددا، كما كان الحال في نصف النهائي.

واستطاع منتخب مصر تسيير الأمور في الدقائق المتبقية، لينتهي اللقاء بفوز مصر بنتيجة 32 هدفا مقابل 28.

وبذلك حققت مصر لقب كأس العالم للناشئين تحت 19 عاما لأول مرة في التاريخ، بعدما احتل الفريق المركز الـ14 في نسخة عام 2017 الأخيرة.

ويعد هذا الإنجاز هو الأكبر في تاريخ كرة اليد المصرية منذ تتويج منتخب الشباب بكأس العالم عام 1993، واستمرار لنجاحات اليد المصرية بعد احتلال المنتخب الأول للمركز الثامن في بطولة العالم للرجال هذا العام، واحتلال منتخب الشباب للمركز الثالث في كأس العالم قبل أيام، وقبيل استضافة مصر لنهائيات كأس العالم للرجال في عام 2021.

رباعي ذهبي

الرباعي أحمد هشام "دودو"، ووليد حسن قداح، وعبد الرحمن حميد، وياسر كتب تاريخا رائعا لنفسه.

قبل عدة أسابيع توج الرباعي مع منتخب مصر للشباب ببرونزية بطولة العالم.

عادوا إلى مصر للانضمام إلى بعثة منتخب الناشئين ليساهموا في إنجاز تاريخي وهو التتويج ببطولة العالم.

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