أحمد الأحمر: منتخب الناشئين صنع التاريخ.. ودودو مؤهل للتواجد مع الفريق الأول

أشاد أحمد الأحمر اسطورة الكرة المصرية بإنجاز منتخب الناشئين بالتتويج بكأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

منتخب مصر توج بطلا لكأس العالم للناشئين تحت 19 عاما، لأول مرة في تاريخ اليد المصرية عن هذه الفئة العمرية، بعد الفوز على ألمانيا.

وقال الأحمر في تصريحات إذاعية: "منتخب الناشئين حقق إنجازا تاريخيا بالفوز بكأس العالم بعد التغلب على كل كبار العالم في اللعبة وتقديم مستوى رائع أبهر كل المتابعين".

وأضاف "هذا الجيل من اللاعبين سيكون له دور هام في السنوات المقبلة، والمنافسة ستكون قوية بالمنتخب الأول في ظل وجود منتخب فائز بمونديال الناشئين وآخر فائز ببرونزية العالم للشباب".

الأحمر أتبع "أهنئ اتحاد اليد وأسرة كرة اليد في مصر على هذا الإنجاز، وكل اللاعبين الذين قدموا بطولة رائعة، وأصبحوا نجوم وأبطال العالم في هذه الفئة العمرية".

وواصل "أتوقع احتراف كل هؤلاء اللاعبين بالخارج، وأتمنى ذلك ليتطور أداءهم أكثر وأكثر".

وأتم "كل لاعبي مصر أدوا ما عليهم وكانوا نجوما، لكن أرى أن أحمد هشام (دودو) هو الأفضل، فهو لاعب مختلف يمتلك كل مقومات اللعب الدولي للمنتخب الأول وأتوقع له مزيد من النجاحات في السنوات المقبلة والاحتراف في أوروبا، وكذلك حسن وليد وسيف هاني فوكس والحارسين عبد الرحمن حميد ومؤمن حسام.

وفاز منتخب مصر على ألمانيا بنتيجة 32 مقابل 28 ليتوج منتخبنا بطلا لكأس العالم عن هذه الفئة العمرية لأول مرة في تاريخ اللعبة.

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