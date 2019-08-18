بالفيديو - يتفاءل بإسبانيول.. لوبيتيجي يقود إشبيلية لأول فوز في الدوري

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 21:11

كتب : FilGoal

إشبيلية

اقتنص فريق إشبيلية أول 3 نقاط في الدوري الإسباني 2019-2020 بفوزه يوم الأحد على مضيفه إسبانيول بنتيجة 2-صفر.

وقاد جولين لوبيتيجي، المدرب الأسبق لإسبانيا وريال مدريد، الفريق الأندلسي للفوز بهدفي سيرجو ريجيلون ومانويل نوليتو في الدقيقتين 44 و86.

والمباراة كانت الرسمية الأولى للوبيتيجي (52 عاما) مع إشبيلية. ورحل المدرب عن ريال مدريد في أكتوبر 2018 بعد بداية متواضعة للموسم الماضي.

أخبار متعلقة

مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لا نفكر في نتائج الوديات.. هدفنا الاستقرار على التشكيل مصدر من الأهلي لـ في الجول: مصدومون بسبب تصريحات لاسارتي بعد توفير كل طلباته لامبارد بعد التعثر الثاني: علينا أن نصبر على الفريق تحديد ملعب الزمالك والمقاصة في كأس مصر

وكان آخر انتصار للوبيتيجي في الدوري، قبل مباراة الأحد، على حساب إسبانيول حين منحه هدف ماركو أسينسيو الفوز مع ريال مدريد في الجولة الخامسة من الموسم الماضي للدوري.

وارتقى إشبيلية للمركز الثاني في الدوري ويحل الفريق ضيفا على غرناطة يوم الجمعة.

واحتل إشبيلية المركز السادس في الموسم الماضي من الدوري ويستعد للمشاركة في الدوري الأوروبي.

اقرأ أيضا

رسميا - إقالة لاسارتي

لجنة التخطيط تناقش "أخطاء التحكيم الفجة" التي عانى منها الأهلي طوال الموسم

مصدر باتحاد الكرة عن موقف رمضان والسولية ضد الزمالك: الإنذارات تسقط مع بداية القيد

لاسارتي والأهلي.. لقب وانفجار معلول وهزيمة تاريخية وعقدة بيراميدز

تقرير تركي: فينيرباهتشة يفاوض أرسنال للتعاقد مع النني

إشبيلية إسبانيول الدوري الإسباني لوبيتيجي

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس اتحاد اليد يكشف لـ في الجول سبب الإنجازات مؤخرا.. وسر مكافأة الـ1500 جنيه 15 دقيقة | رياضات أخرى
جوندوجان منتقدا التحكيم: يجب تغيير بعض القوانين 17 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - رين يكسر أنف باريس بعودة رائعة 17 دقيقة | أوروبا
رئيس اتحاد كرة اليد: 1500 جنيه مكافأة لكل لاعب بعد التتويج بكأس العالم 34 دقيقة | مصر
مران الزمالك – انتظام أوناجم وعبد الله جمعة.. وتواجد ساسي استعدادا لديكاداها ساعة | الدوري المصري
الإنتاج الحربي لـ في الجول: صفقة باسم مرسي مهددة بالفشل ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 2 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 3 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 4 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا"

قد ينال إعجابك