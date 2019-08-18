بالفيديو - يتفاءل بإسبانيول.. لوبيتيجي يقود إشبيلية لأول فوز في الدوري

اقتنص فريق إشبيلية أول 3 نقاط في الدوري الإسباني 2019-2020 بفوزه يوم الأحد على مضيفه إسبانيول بنتيجة 2-صفر.

وقاد جولين لوبيتيجي، المدرب الأسبق لإسبانيا وريال مدريد، الفريق الأندلسي للفوز بهدفي سيرجو ريجيلون ومانويل نوليتو في الدقيقتين 44 و86.

والمباراة كانت الرسمية الأولى للوبيتيجي (52 عاما) مع إشبيلية. ورحل المدرب عن ريال مدريد في أكتوبر 2018 بعد بداية متواضعة للموسم الماضي.

وكان آخر انتصار للوبيتيجي في الدوري، قبل مباراة الأحد، على حساب إسبانيول حين منحه هدف ماركو أسينسيو الفوز مع ريال مدريد في الجولة الخامسة من الموسم الماضي للدوري.

وارتقى إشبيلية للمركز الثاني في الدوري ويحل الفريق ضيفا على غرناطة يوم الجمعة.

واحتل إشبيلية المركز السادس في الموسم الماضي من الدوري ويستعد للمشاركة في الدوري الأوروبي.

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