لم تكن إدارة النادي الأهلي سعيدة بتصريحات مارتين لاسارتي المدرب الأوروجواني السابق للفريق في المؤتمر الصحفي الأخير عقب لقاء بيراميدز.

وقال مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، في تصريحات لـFilGoal.com: "كنا مصدومون بسبب تصريحات لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء بيراميدز".

وأضاف "قال أنه لم يتلق الدعم الكافي من الصفقات، بالرغم من أننا نفذنا جميع طلباته، حتى فيما يخص مسألة المهاجم".

وواصل "لقد وافق علي الدعم من خلال محمد مجدي (أفشة)، كما أنه لم يطلب مثلا قطع إعارة أحمد ياسر ريان، أو رفض مثلا إعارة عمرو جمال، وأكد أن الثلاثي وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن وأجايي مع لاعبي الوسط المهاجم من عينة رمضان صبحي وحسين الشحات وصالح جمعة ووليد سليمان وأحمد الشيخ وأفشة، يشكلون ما يصبو إليه من الوفرة الهجومية".

وأتم "لا نعرف ما سر إقدامه على هذه الخطوة الغريبة، لكن من الواضح أن عدم توفيقه وأجواء المباراة جعلته يحاول أن يجد لنفسه مبرر عبر هذا الكلام غير الصحيح بالمرة".

كان الأهلي قد أقال مارتين لاسارتي من تدريب الفريق رسميا، على خلفية الخسارة أمام بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة اطلع بره من جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

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