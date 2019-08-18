تقرير - تشان يخرج من حسابات ساري.. سان جيرمان وبايرن مهتمان بضمه

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 17:11

كتب : FilGoal

إيمري تشان - يوفنتوس

خرج إيمري تشان لاعب وسط يوفنتوس من حسابات مدربه ماوريسيو ساري للموسم الجديد، ومن الممكن أن يرحل خلال السوق الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

إيمري تشان

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وقال التقرير إن تشان قد يرحل عن صفوف يوفنتوس هذا الصيف، خاصة بعدما أبدى كل من باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ اهتماما بضمه.

وأشار التقرير إلى أن صاحب الـ25 عاما قد يرحل مجانا من يوفنتوس من خلال فسخ التعاقد.

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وانضم تشان إلى يوفنتوس قادما من ليفربول خلال الصيف الماضي مجانا بعد نهاية عقده مع كتيبة أنفيلد.

ويمتد تعاقد الدولي الألماني الحالي مع يوفنتوس حتى صيف 2022.

وشارك تشان خلال الموسم الماضي في 37 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

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