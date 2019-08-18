تشامبرلين: تحركات صلاح وترينت تساعدني في العودة لمستواي

أشاد أليكس أوكسلاد تشامبرلين لاعب وسط ليفربول بما يفعله زميليه محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد ومساعدتهما له من أجل العودة لمستواه.

تشامبرلين غاب عن معظم مباريات الموسم الماضي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قبل أن يعود للمشاركة في بداية هذا الموسم.

وقال تشامبرلين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان من الجميل العودة للمشاركة. الأداء مع الفوز أمر لطيف دومًا، في الشوط الأول، كنت أستعيد النسق قليلًا، واعتاد على سير اللعب. لذلك عندما كان يحصل ترينت على الكرة ويتقدم، فإن الأمر يتعلق بضبط الإيقاع مع تحركاته وتحركات صلاح وبقية الفريق. أعتقد في الشوط الثاني لعبت بشكل أفضل قليلاً".

وأضاف "لعبت مباراة جيدة، بشكل لائق ولكن الشيء الرئيسي كان أنني أريد أن أتأكد من أنني قمت بالواجبات الدفاعية على أكمل وجه وتأكدت من أنني كنت في أفضل مستوى فنيًا وبدنيًا".

وأردف "أنا سعيد لأننا فعلنا ذلك كفريق واحد. على المستوى الشخصي، هو أمر جيد لي، لقد مر وقت منذ أن كنت أساسيًا، لكنني مسرور لأنني يمكن أن أساهم مع الفريق لأن هذا ما افتقدته كثيراً، أن أكون قادرا على المساهمة في هذه المجموعة ومساعدتها. مع اللاعبين لتحقيق الانتصارات".

كان هناك فارق أقل من 72 ساعة بين نجاح ليفربول في كأس السوبر الأوروبي في اسطنبول والتوجه للقاء ساوثامبتون يوم السبت.

لكن تشامبرلين كشف أن عقلية الفريق قبل المباراة اتفقت أن أحداً لن يسمح للتعب بالتأثير على الأداء.

وأوضح "كنا نعلم أن الأمر سيكون صعباً، لكننا قلنا بعد المباراة كأس السوبر مباشرة أنه لن يكن هناك أي عذر باللعب لمدة 120 أو السفر. المباريات موجودة وعلينا أن نذهب ونربحها. لا نريد الخروج من الملعب بأية أعذار عن سبب عدم حصولنا على النتيجة الصحيحة".

وأكمل "لقد عانينا في المباراتين، لكننا تمكنا من تحقيق الفوز، وكنا نعلم أننا يجب أن نفعل ذلك، لذا هذا أمر إيجابي حقًا. لقد قدمنا بعض الأشياء الجيدة حقًا في أجزاء من المباراة. كنا تحت الضغط قليلا في النهاية. لكنها كانت مباراة رائعة للغاية من الأولاد. بعد مباراة كبيرة في منتصف الأسبوع، ثم نأتي ونفعل ذلك في ملعب صعب هو أمر يوضح ما الذي قدمناه أمام ساوثامبتون".

قبل لحظات فقط من نهاية الشوط الأول أفتتح ماني التسجيل بهدف رائع من تسديدة قوية ليسجل التقدم للريدز.

تحسن أداء ليفربول بعد الاستراحة وضاعف من تقدمه عن طريق فيرمينو، لكن هدف داني إنجز المتأخر بعدما أستغل تمريرة أدريان الخاطئة أبقت المنافسة مستمرة حتى صافرة نهاية اللقاء.

وأكد تشامبرلين أن ليفربول استحق الفوز بقوله "نتيجة 2-0 مريحة في ملعب صعب مثل هذا، لقد كنا نسيطر على اللقاء، وحافظنا على الكرة بشكل جيد، وخلقنا فرصًا. يمكن أن تستقبل هدفًا عكس سير الأمور، لكن علينا أن نتوقع أن نكون قادرين على التعامل مع تلك اللحظات طوال الموسم. لقد كانت لديهم فرص قليلة، كان بإمكانهم تسجيل الأهداف، لكن كان لدينا فرص أكثر يمكننا تسجيلها أيضًا. بشكل عام، استحقينا الفوز. كان على الأولاد العمل بجد، أظهرنا شخصية رائعة للمجموعة. هذا هو المكون الأساسي لهذا الفريق وسنواصل القيام بذلك".

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