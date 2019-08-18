يتوقع إسلام صلاح قائد فريق المصري البورسعيدي العودة للمشاركة مرة أخرى مع الفريق في يناير المقبل.

إسلام صلاح النادي : المصري المصري

وخضع إسلام صلاح الفترة الماضية لإجراء جراحة الرباط الصليبي ومن المنتظر عودته إلى ألمانيا مجددا لاستئناف البرنامج التأهيلي.

وقال إسلام صلاح في تصريحات لـ FilGoal.com: "أتوجه منتصف سبتمبر إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي آخر لدى الخبير الألماني فايلر".

وتابع "خضعت الفترة الماضية عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي لفترة تأهيل في بورسعيد، وقمت بتنفيذ البرنامج التأهيلي المحدد لي".

وكشف قائد المصري "أشعر بتحسن وأتمنى العودة للملعب، افتقد أجواء التدريبات والمباريات وسأكون جاهزا للعودة مع الفريق قرابة شهر يناير المقبل".

وشدد إسلام صلاح "أتوجه بالشكر إلى إيهاب جلال المدير الفني بسبب دعمه الدائم ومساعدته لي خلال الفترة الماضي".

وأضاف "قرار إيهاب جلال بقيد اللاعبين المصابين في قائمة الفريق، رفع من معنوياتنا وجعل كل لاعب يؤدي البرنامج التأهيلي بحافز كبير".

وأوضح إسلام "انتهى عقدي مع المصري بنهاية الموسم الماضي وجددت 4 مواسم تبدأ من الموسم الجاري، أنا هنا في بيتي وبين أهلي ومدينتي كل ذلك يدفعني للعودة بقوة".

وأتم تصريحاته "الموسم الجديد لدينا فيه تحديات كبيرة، الجميع ينتظر رؤية الفريق وما سيقدمه في موسم المئوية، لكني متفائل لدينا جمهور كبير سيكون دافع قوي للاعبين هذا الموسم".

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