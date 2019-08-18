ليكيب: يوفنتوس يحول أنظاره من إيكاردي إلى موسى ديمبيلي

جدد نادي يوفنتوس اهتمامه بضم موسى ديمبيلي مهاجم نادي ليون، بعدما أصبح الفريق الإيطالي يفكر جديا في الحصول على خدماته وذلك بعد عدم نجاحه في ضم روميلو لوكاكو الذي أصبح لاعبا لإنتر ميلان. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

موسي ديمبيلي النادي : أولمبيك ليون يوفنتوس

وأرسل يوفنتوس كشافيه لمشاهدة ديمبيلي في مواجهة فريقه ليون ضد أنجيه والتي فاز بها الأول بنتيجة 6-0 وسجل الفرنسي هدفين.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت يوفنتوس بضم اللاعب حينما كان متألقا مع فريقه السابق سيلتك.

واهتم يوفنتوس بضم ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، لكن حسب الصحيفة الفرنسية فقد غير النادي أنظاره تجاه ديمبيلي والذي لفت أيضا أنظار كل من مانشستر يونايتد وأرسنال.

وكان يوفنتوس على مقربة من عقد صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد ينضم خلالها باولو ديبالا مهاجم الأول إلى الفريق الإنجليزي مقابل روميلو لوكاكو، لكن في النهاية انضم المهاجم الدولي البلجيكي إلى إنتر ميلان.

وانضم ديمبيلي إلى ليون في العام الماضي بمبلغ 20 مليون جنيه إسترليني، وقدم أداء متميزا للغاية مع ليون.

وشارك صاحب الـ23 عاما خلال الموسم الجاري في مباراتين مع ليون سجل خلالها 3 أهداف، وفي الموسم الماضي لعب 46 مباراة بكل المسابقات بقميص ليون سجل خلالها 20 هدفا وصنع 6 آخرين.

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