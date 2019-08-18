تقرير: ريال مدريد ينتظر اليوم الأخير في سوق الانتقالات لتقديم عرض لضم إريكسن

لا يزال ريال مدريد مهتما بضم كريستيان إريكسن لاعب توتنام لتدعيم خط وسط النادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفية.

كريستيان إريكسن النادي : توتنام هوتسبر ريال مدريد

ويبدو أن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد قد تبخرت بسبب تمسك النادي الإنجليزي بخدمات اللاعب.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض متأخر بقيمة 60 مليون استرليني إلى توتنام في اليوم الأخير من سوق الانتقال لحسم صفقة إريكسن.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا يوم 2 سبتمبر المقبل، بينما انتهى بالفعل في الدوري الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن رغبة ريال مدريد في تأخير العرض لإجبار مجلس إدارة توتنام برئاسة ليفي في عدم التفكير كثيرا والموافقة على البيع.

وأوضح التقرير أن توتنام بالفعل في موقف صعب مع إريكسن لإنه عقده يتبقى به عاما واحدا.

ويزعم تقرير ديلي ميل أن عرض ريال مدريد في الأيام الأخيرة من سوق الانتقال سيكون لإغراء ليفي مالك النادي المعروف بصعوبة التفاوض معه على ضم لاعبين، لكن تلك الصفقة ستكون أسهل بدلا من رحيله مجانا.

وكان إريكسن قد انضم إلى صفوف توتنام في أغسطس 2013 قادما أياكس مقابل 11 مليون جنيه استرليني.

وخاض إريكسن مع توتنام 279 مباراة نجح في تسجيل 66 هدفا وصنع 86 آخرين.

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