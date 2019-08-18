رسميا - بايرن يضم أفضل لاعبي مونشنجلادباخ

أعلن بايرن ميونيخ رسميا يوم الأحد ضم ميكائيل كويسانسي لاعب منتخب فرنسا تحت 20 عامًا قادما من بروسيا مونشنجلادباخ.

وأفاد الموقع الرسمي لبايرن أنه بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح، وقع ميكائيل كويسانسي على عقد يمتد لخمس سنوات حتى صيف 2024، ومن المنتظر أن ينتظم الوافد الجديد في تدريبات الفريق البافاري اعتبارًا من الأسبوع القادم.

تعليقًا على الصفقة، قال المدير الرياضي حسن صالح حميديتش: "لقد اختير كويسانسي كأفضل لاعب في بروسيا مونشنجلادباخ في موسمه الأول مع الفريق وهو يتمتع بقدرات فنية ومهارات رائعة. نتمنى أن يتطور معنا كلاعب بشكل أكبر، ونحن على ثقة أنه سيضيف الكثير للفريق في المستقبل".

من جانبه، قال كويسانسي، والذي أكمل عامه العشرين قبل يومين: "إنها خطوة هامة ورائعة بالنسبة لي. أنا جاهز لكل التحديات، وأشعر بالفخر لارتداء قميص بايرن. سعيد بوجود بعض اللاعبين الفرنسيين هنا، وبالتأكيد سيساعدني ذلك على التأقلم والاندماج مع الفريق سريعًا".

كان كويسانسي قد ترعرع كلاعب وسط في أكاديمية نادي نانسي قبل أن ينضم لبروسيا مونشنجلادباخ في صيف عام 2017، ثم مضى ليخوض 35 مباراة مع الفريق في الدوري الألماني. ومن المقرر أن يتم تقديمه لاعبًا جديدًا في بايرن يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بحضور المدير الرياضي حسن صالح حميديتش.

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