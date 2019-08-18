بالفيديو - مورينيو محاولا التغلب على دموعه: أفتقد للتدريب كثيرا

قد لا ترى فيديو مؤثر يخص كرة القدم أكثر من هذا لفترة لا بأس بها، جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد وريال مدريد وإنتر السابق كادت الدموع أن تغلبه حينما تحدث عن افتقاده للتدريب.

المدرب البرتغالي لم يتول تدريب أي فريق منذ إقالته من مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018 لسوء النتائج، وأجرى حوارا مع لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، تحدث فيه عن افتقاده للتدريب.

بدأ مورينيو حديثه قائلا: "أفتقد لكرة القدم كثيرا، الأدرينالين والملعب وعملي، كرة القدم تظل كرة القدم".

وأضاف "الآن أدرس اللغة الألمانية، لأنني لا أعرف هذه اللغة".

وواصل "أتحدث الإنجليزية والإسبانية والبرتغالي والفرنسية والإيطالية، ولا أستبعد أي شيء حتى ألمانيا".

خلال الثواني التالية لم يستجمع مورينيو قواه، الدموع كادت أن تتغلب عليه حينما تحدث عن كم افتقاده للتدريب.

وقال البرتغالي: "اللحظة التي دخلت خلالها عالم كرة القدم الاحترافية كانت علاقة مثالية وجيدة للغاية".

وأتم "الآن أصبح كل شيء جاد للغاية، لم يكن كذلك حتى الآن، توقف الأمر وبدلا من الاستمتاع به لم أعد أستمتع، أفتقد للتدريب كثيرا".

José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA — Polo Maruwa (@elchaupo) August 17, 2019

المدرب البرتغالي قاد الشياطين الحمر في آخر تجربة تدريبية له عام 2017 للفوز بالدرع الخيرية وكأس الرابطة والدوري الأوروبي ثم وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي، وفي الموسم الثالث ساءت النتائج لتتم إقالته وتولي أولي جونار سولشاير للمهمة.

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