ماني: نشعر بالإرهاق ذهنيا

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 13:05

كتب : FilGoal

ماني - محمد صلاح - ليفربول - ساوثامبتون

اعترف ساديو ماني مهاجم ليفربول بأن فريقه يعاني من إجهاد ذهني مع بداية الموسم الجديد.

ماني أحرز هدف ليفربول الأول في مرمى ساوثامبتون، وهو الثالث له في آخر مباراتين، ليقود فريقه للفوز على ساوثامبتون 2-1 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال ماني لموقع ناديه: "عندما استلم جيمس ميلنر الكرة، تأكدت أنه سيمررها لي، وعندما وجدت بعض المساحة الخالية أمامي، قررت التوغل إلى الداخل قليلًا وتسديد الكرة بقوة".

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وأضاف صاحب القميص رقم 10 عندما سُئل عن تقييمه لمستواه الحالي: "لقد بذلت مجهودًا كبيرًا، وسأستمر في تقديم كل ما في وسعي من أجل مساعدة الفريق. الشئ المهم في النهاية هو الفوز وحصد النقاط الثلاث".

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الدولي السنغالي كان قد عاد من عطلته إلى ميلوود منذ أسبوعين فقط، ولا يخفى على أحد الدور الكبير الذي يلعبه مع الفريق منذ عودته وتأثيره الواضح على نتائج الريدز في الفترة الأخيرة. فبخلاف هدفه في شباك ساوثامبتون، أحرز ماني هدفي ليفربول في مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي يوم الأربعاء الماضي، كما أهدى زميله روبيرتو فيرمينو تمريرة حاسمة في مباراة السبت أيضًا، ليسجل منها البرازيلي الهدف الثاني.

كان ليفربول قد خاض مباراة ساوثامبتون بعد أقل من ثلاثة أيام من مباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في اسطنبول يوم الأربعاء الماضي، والتي استمرت لـ 120 دقيقة، قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح. ومن جانبه، أكد ماني أن جميع لاعبي الفريق كانت لديهم رغبة قوية في الحفاظ على سجل مثالي في بداية الدوري الإنجليزي.

وتابع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا: "نحن نعلم أن هذا جزءًا من عملنا. بعد أن لعبنا 120 دقيقة يوم الأربعاء، كنا ندرك جيدًا أن المباراة لن تكون سهلة، ولكن علينا التعامل مع مثل هذه الأمور بجدية وبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباريات. نحن نشعر بالإرهاق ذهنيًا فقط، ولكننا سعداء بالثلاث نقاط".

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