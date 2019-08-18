رئيس الزمالك: جلسة مع ميتشو لحسم تفاصيل التعاقد

كشف رئيس نادي الزمالك عن تحديد موعد مساء اليوم الأحد لحسم كافة تفاصيل التعاقد مع الصري ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو".

ووصل ميتشو صباح اليوم الأحد إلى القاهرة قادما من جنوب إفريقيا تمهيدا للتعاقد مع الزمالك.(من هنا)

وقال رئيس الزمالك أن هناك جلسة سيتم عقدها مساء اليوم بين مجلس الإدارة والمدرب الصربي للاتفاق على كافة التفاصيل.

ميتشو اختص FilGoal.com بتصريح مقتضب عقب إعلان توليه مسؤولية قيادة الزمالك، قائلا: "الآن أحزم حقائبي استعدادا للقدوم لـ مصر". ( اقرأ تصريحاته )

وعلم FilGoal.com أن الزمالك اتفق مع المدير الفني على توقيع العقود في جلسة خاصة مع مجلس إدارة النادي مساء اليوم الأحد.

صاحب الـ 49 عاما تولى تدريب منتخب أوغندا وكان منافسا شرسا لـ مصر على مقعد التأهل لكأس العالم 2018، إلا أنه رحل بعد ذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته، لينتقل بعدها إلى أورلاندو.

مع أورلاندو، قاد ميتشو الفريق الجنوب إفريقي في 80 مباراة ونجح في الانتصار 38 مرة والتعادل 26 مرة وخسر 16 مرة.

وقاد ميتشو فريقه أورلاندو للعودة من جديد إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بعد غياب 6 سنوات وبالتحديد منذ خسارة نهائي 2013 من الأهلي.

ويأتي وصول ميتشو إلى مصر في ظل أزمة كبيرة يعاني منها، هي اتهامات جنسية تلاحقه في جنوب إفريقيا.

ولكن المدرب الصربي قال لـFilGoal.com: ""هكذا يريدون إيقافي عن القدوم إلى مصر، أنا صيد ثمين للصحافة مثل سمكة في بحر، لكني لست متهما وسأقاضي تلك الصحيفة".

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