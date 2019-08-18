كلوب يكشف ما دار بينه وأدريان بعد الخطأ الفادح أمام ساوثامبتون

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ما دار بينه وأدريان حارس فريقه عقب نهاية لقاء ساوثامبتون الذي ارتكب فيه الحارس الإسباني غلطة كارثية كلفت الريدز هدفا.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز الثاني تواليا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم على حساب ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ربما فكر أدريان وقال لنفسه لقد لعبت مباراة رائعة، فلم لا أرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه أليسون من قبل؟!".

وأضاف "في بعض الأحيان تحدث هذه الأمور، وقرب النهاية شعر اللاعبون بالتعب، ووقتها كان علينا بذل جهد أكبر للحفاظ على النتيجة. في النهاية نجحنا في تحقيق فوز أراه مستحقًا".

عما إذا كان قد تحدث مع أدريان عن الخطأ الذي ارتكبه قرب نهاية المباراة، أوضح الألماني "نعم، لقد قلت له (ها قد وصلت! أهلًا بك!)، لقد ارتكب أليسون خطأً مشابهًا الموسم الماضي، ولكن ليس لدينا مشكلة في ذلك طالما أن هذه الأخطاء لا تؤثر على نتيجة المباراة".

وأوضح "أدريان كان يعاني من إصابة في قدمه، وكان عليه القيام بعدد كبير من التمريرات عندما كان اللاعبون يعيدون الكرة إليه. أنا سعيد بما قدمه أمام ساوثامبتون من تصديات وما إلى ذلك. كان يجب أن يتحمل اللاعبون الآخرون مسئولية أكبر ولا يظنون أن مفعول المسكنات التي تناولها أدريان سيبقى طويلًا، لذا ربما تعين عليهم ألا يعيدوا الكرة إليه كثيرًا".

وأتم "لا أعتقد أن هذا كان السبب وراء الخطأ الذي ارتكبه، ولكن ذلك ظهر واضحًا في كرات أخرى. إنه يجيد اللعب بقدميه، وبالنظر إلى الحالة التي كانت عليها قدمه يوم الخميس، فيمكنني أن أقول أن حتى التمريرة الخاطئة التي أتى منها هدف ساوثامبتون كانت جيدة!".

يوركن كلوب كشف تعرض أدريان لإصابة بسبب أحد المشجعين عقب لقاء ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي الأربعاء الماضي، وكادت تحرمه من لقاء ساوثامبتون. (طالع التفاصيل)

أدريان انضم إلى ليفربول قبل بداية الموسم بيومين لتعويض رحيل سيمون مينيوليه الحارس البلجيكي عن الفريق، ثم وجد نفسه يشارك في أول لقاء كبديل بعد إصابة أليسون بيكر الحارس البرازيلي أمام نوريتش سيتي.

اقرأ أيضا

ميتشو يرد عبر في الجول على اتهامه بالتحرش الجنسي: يريدون إيقافي عن القدوم لمصر

مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز

ماذا يفعل الأهلي عندما يتأخر في النتيجة مع لاسارتي

حوار في الجول – ثريا محمد تتحدث عن لقب "كيري السيدات" ولقطة الإصابة وأزمة الحجاب

لاسارتي يغادر المؤتمر الصحفي غاضبا عقب لقاء بيراميدز.. "تشاو"