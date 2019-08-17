لاسارتي يغادر المؤتمر الصحفي غاضبا عقب لقاء بيراميدز.. "تشاو"

غادر مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي المؤتمر الصحفي عقب لقاء بيراميدز، غاضبا بعد مناوشات مع بعض الصحفيين.

بيراميدز انتصر على الأهلي بهدف مقابل لا شيء عن طريق إيرك تراوري ليُطيح به من دور الـ 16 في كأس مصر. (طالع التفاصيل)

ودخل لاسارتي في مناوشات مع الصحفيين بسبب "الخسائر في المباريات الكبيرة"، قبل أن يُوجه لأحدهم سؤالا " من حصد لقب الدوري؟".

وكرر لاسارتي السؤال أكثر من مرة، مع حالة غضب كبيرة رافضا أي حديث من الصحفي باستثناء الإجابة على سؤاله.

قبل أن يُجيب الصحفي الذي لم يظهر في شاشة التليفزيون، ويقول "الأهلي هو بطل الدوري"، ليقف مدرب الأهلي ويقول "تشاو – وداعا - "، قبل أن يغادر القاعة.

واستمر لاسارتي في حالة مناوشات مع بعض الصحفيين أثناء خروجه من قاعة المؤتمر الصحفي، قبل أن يغادر القاعة تماما.

كتيبة سيبستيان ديسابر كتبت الانتصار الثالث في الموسم على الأهلي، بعد الفوز في مواجهتي الدوري، وهو الأمر الذي لم يحدث للمارد الأحمر منذ 46 عاما.

الفريق الوحيد الذي انتصر على الأهلي ثلاث مرات في موسم واحد، هو فريق الاتحاد السكندري في موسم 1972-73.

في موسم 1972-73 انتصر الاتحاد على الأهلي في الدور الأول 2-1 في نوفمبر من عام 1972 ثم كرر انتصاره في الدور الثاني بهدف مقابل لا شيء في مارس 1973.

وفي نفس الموسم، نجح الاتحاد السكندري في الفوز على الأهلي في لقاء إعادة نهائي كأس مصر 2-1 في مايو من عام 1973.

ومنذ ذلك التاريخ ولم ينجح أي فريق في الانتصار على الأهلي 3 مرات في موسم واحد، أي منذ 46 عاما، وهو ما كرره بيراميدز الآن.

وضرب بيراميدز موعدا مع حرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر، بعد تخطي الأهلي.

ويعد ديسابر هو المدرب الثالث لـ بيراميدز الذي ينتصر على الأهلي هذا الموسم، بعد حسام حسن ورامون دياز.

























































































































































































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