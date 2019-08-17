أحمد الشناوي: إصابتي خفيفة.. والتغيرات في بيراميدز لن تقلل طموحنا

السبت، 17 أغسطس 2019 - 23:00

كتب : Filgoal Team

الشناوي - المهدي سليمان - الأهلي - بيراميدز

طمأن أحمد الشناوي حارس نادي بيراميدز، الجماهير على إصابته التي تعرض لها أمام الأهلي.

الشناوي خرج مصابا في منتصف الشوط الثاني أمام الأهلي، ليشارك مهدي سليمان بدلا منه.

وقال أحمد الشناوي في تصريحات لقناة النيل للرياضة عقب اللقاء: "عانيت من إصابة عضلية خفيفة، ولم أكن أريد مغادرة الملعب لأستمر مع فريقي".

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وأضاف "الجهاز الفني رأى أن استمراري قد يجعل الإصابة تتفاقم، خاصة أن فريقنا كان مضغوطا وهذا يستوجب إعادة المدافعين للكرة إلى الخلف وأن أشتتها، ما قد يزيد الإصابة، ولذلك تم استبدالي".

الشناوي أتبع "الفوز على الأهلي للمرة الثالثة على التوالي أمر رائع بكل تأكيد، وهو يحسب لكل اللاعبين في فريقنا".

وواصل "التغييرات التي حدثت في النادي لن تغير أي شيء. وسنستمر في محاولة التتويج بالألقاب".

الشناوي أتم "نحن نشارك في 4 بطولات هذا الموسم باحتساب بطولة كأس مصر هذه، وبالتالي لابد أن نفوز على الأقل بقلب منهم".

كان بيراميدز قد فاز على الأهلي بهدف مقابل لا شيء، ليتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر، لمواجهة نادي حرس الحدود.

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