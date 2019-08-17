لاسارتي يرد على "الرحيل من الأهلي" ويكشف: طلبت التعاقد مع مهاجم جديد ولكن

كشف مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي رغبته في التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن "لم نجد من يصنع الفارق".

بيراميدز انتصر على الأهلي بهدف مقابل لا شيء عن طريق إيرك تراوري ليُطيح به من دور الـ 16 في كأس مصر. (طالع التفاصيل)

وقال لاسارتي: لسنا سعداء بكل تأكيد بعد الخسارة من بيراميدز. كنا أفضل في الشوط الأول، وأهدرنا أكثر من فرصة في الشوط الثاني بينما نجح بيراميدز في التسجيل".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "التوتر بعد ذلك أثر كثيرا علينا أمام بيراميدز".

وأجاب لاسارتي على سؤال (الرحيل من الأهلي)، قائلا: "منذ أيام قليلة نجحت في الانتصار على الزمالك، وحصدنا لقب الدوري بفارق كبير عن الوصيف".

وواصل "توليت المهمة ونحن خلف المتصدر بـ 17 نقطة، ولكننا حصدنا الدوري في النهاية. وهذا ردي".

وتابع "عند الخسارة دائما ما يحدث انتقادات وتظهر آراء توضح أسباب الخسارة مثل ما تقولون الآن – افتقاد الانسجام – وهذا ليس صحيحا على الإطلاق ويمكنكم الاستفسار من اللاعبين إذا أردتم".

وعن مركز المهاجم، كشف لاسارتي "طلبت التعاقد مع مهاجم ولكننا لم نجد من يقدر على صناعة الفارق معنا. لم نجد من هو أفضل من المتاحين في الأهلي".

وأردف "حددنا طلباتنا في سوق الانتقالات وكنا نبحث عن لاعبين يصنعون الفارق معنا، ولم نجد ذلك في الشق الهجومي".

كتيبة سيبستيان ديسابر كتبت الانتصار الثالث في الموسم على الأهلي، بعد الفوز في مواجهتي الدوري، وهو الأمر الذي لم يحدث للمارد الأحمر منذ 46 عاما.

الفريق الوحيد الذي انتصر على الأهلي ثلاث مرات في موسم واحد، هو فريق الاتحاد السكندري في موسم 1972-73.

في موسم 1972-73 انتصر الاتحاد على الأهلي في الدور الأول 2-1 في نوفمبر من عام 1972 ثم كرر انتصاره في الدور الثاني بهدف مقابل لا شيء في مارس 1973.

وفي نفس الموسم، نجح الاتحاد السكندري في الفوز على الأهلي في لقاء إعادة نهائي كأس مصر 2-1 في مايو من عام 1973.

ومنذ ذلك التاريخ ولم ينجح أي فريق في الانتصار على الأهلي 3 مرات في موسم واحد، أي منذ 46 عاما، وهو ما كرره بيراميدز الآن.

وضرب بيراميدز موعدا مع حرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر، بعد تخطي الأهلي.

ويعد ديسابر هو المدرب الثالث لـ بيراميدز الذي ينتصر على الأهلي هذا الموسم، بعد حسام حسن ورامون دياز.

























































































































































































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