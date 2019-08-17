ديسابر: احتجنا لشوط كامل للدخول لأجواء اللقاء.. ودفعت بـ لومالا لإيقاف أهم لاعب في الأهلي

تحدث سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز عقب انتصار فريقه على الأهلي، مشيرا إلى "كنا نحتاج للتركيز منذ أول دقيقة ولكن هذا لم يحدث".

بيراميدز انتصر على الأهلي بهدف مقابل لا شيء عن طريق إيرك تراوري ليُطيح به من دور الـ 16 في كأس مصر. (طالع التفاصيل)

وقال ديسابر: "كان علينا التركيز منذ أول دقيقة ولكننا في أول 20 دقيقة لم نكن في حالة جيدة على الإطلاق".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "احتجنا لشوط كامل من أجل الدخول في أجواء المباراة. الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل".

وواصل "سعيد للغاية بما قدمه لاعبي فريقي وخصوصا مع عدم وصول المستوى البدني لأفضل حال حتى الآن. حللنا الأهلي بشكل جيد للغاية قبل المباراة ووضعنا استراتيجية محددة ونجحنا في تطبيقها والخروج بالانتصار".

وأوضح "الدفع بـ عبده لومالا كان من أجل علي معلول لأنه أهم عنصر في تشكيل الأهلي، وذلك دفعنا به وكان متوترا في الشوط الأول بسبب مشاركته لأول مرة، ولكنه في الشوط الثاني ظهر بشكل جيد جدا. كذلك وضعنا تراوري على طرف الملعب لاستغلال دفاع الأهلي بالشكل الصحيح".

كتيبة سيبستيان ديسابر كتبت الانتصار الثالث في الموسم على الأهلي، بعد الفوز في مواجهتي الدوري، وهو الأمر الذي لم يحدث للمارد الأحمر منذ 46 عاما.

الفريق الوحيد الذي انتصر على الأهلي ثلاث مرات في موسم واحد، هو فريق الاتحاد السكندري في موسم 1972-73.

في موسم 1972-73 انتصر الاتحاد على الأهلي في الدور الأول 2-1 في نوفمبر من عام 1972 ثم كرر انتصاره في الدور الثاني بهدف مقابل لا شيء في مارس 1973.

وفي نفس الموسم، نجح الاتحاد السكندري في الفوز على الأهلي في لقاء إعادة نهائي كأس مصر 2-1 في مايو من عام 1973.

ومنذ ذلك التاريخ ولم ينجح أي فريق في الانتصار على الأهلي 3 مرات في موسم واحد، أي منذ 46 عاما، وهو ما كرره بيراميدز الآن.

وضرب بيراميدز موعدا مع حرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر، بعد تخطي الأهلي.

ويعد ديسابر هو المدرب الثالث لـ بيراميدز الذي ينتصر على الأهلي هذا الموسم، بعد حسام حسن ورامون دياز.

























































































































































































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