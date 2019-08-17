مهدي سليمان: الجميع في بيراميدز يركز فقط للفوز ببطولة

شدد مهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز على أن تركيز الجميع في ناديه ينصب حاليا على الفوز ببطولة.

مهدي سليمان النادي : بيراميدز بيراميدز

وتأهل بيراميدز لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بهدف دون رد في دور الـ16 للبطولة. (طالع التفاصيل)

وشارك المهدي سليمان في الشوط الثاني للمباراة بعدما تعرض أحمد الشناوي الحارس الأساسي لبيراميدز لإصابة.

وقال المهدي سليمان عقب المباراة لقناة النيل للرياضة: "الفوز على الأهلي هام جدا بالنسبة لنا خاصة أن بطولة كأس مصر قصيرة وكل مباراة تقربك من اللقب".

وأضاف "إدارة النادي توفر كل شيء للاعبين لذلك نحن أيضا نركز جيدا للفوز ببطولة مع الفريق".

وأتم تصريحاته "أيضا سيباستيان ديسابر المدير الفني للفريق يعمل بكل جهد ويريد تحقيق إنجازا مع نادي بيراميدز ونحن نريد مساعدته للوصول إلى هذا الهدف الذي يسعى له الجميع هنا".

ويلعب بيراميدز ضد حرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر.

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