تشكيل ريال مدريد – بيل أساسي ولا صفقات جديدة أمام سيلتا فيجو

السبت، 17 أغسطس 2019 - 16:04

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان التشكيل الأساسي للمباراة الأولى لريال مدريد في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني والتي يحل فيها ضيفا على سيلتا فيجو.

ويعتمد الفرنسي على عكس المتوقع على الويلزي جاريث بيل الذي كان قريبا من المغادرة في سوق الانتقالات، بسبب إصابة الوافد الجديد إدين هازارد أمس.

ولم يشهد تشكيل زيدان مشاركة أي اسم من الصفقات الجديدة لريال مدريد أساسيا.

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إذ يتواجد إيدير ميليتاو ولوكا يوفيتيش والعائد من الإعارة جيمس رودريجيز على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الملكي في المباراة الأولى بموسمه كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ألفارو أورديزولا – سيرجيو راموس – رافائيل فاران – مارسيلو.

الوسط: توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش.

الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيما – فينيسوس جونيور.

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