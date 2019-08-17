أوباميانج: سأسجل أكثر من الموسم الماضي.. وهدفنا الوصول لـ دوري أبطال أوروبا

شدد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج على أهمية الفوز الأول على ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي، وكذلك تحدث عن التنافس على لقب هداف المسابقة.

أوباميانج سجل هدف التقدم وضمان الـ 3 نقاط للمدفعجية مساهما في تحقيق الفوز الثاني على التوالي أمام بيرنلي بهدفين مقابل هدف.

الجابوني تحدث لشبكة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء قائلا عن الفوز: "كان علينا أن نفوز لأنها المباراة الأولى على ملعبنا مباراة كانت صعبة ومعقدة لكن المهمة تمت".

وواصل عن تسجيله الأهداف: "الأمر ليس سهلا، لا أعرف كما قلت قبل البداية أنني سأسجل أكثر من الموسم الماضي".

وعن الوافدين الجدد: "نشعر بأن هناك شيء غيّر الكثير لقد انضموا لمساعدتنا ومعهم سنبلغ أهدافنا هذا الموسم".

واختتم ردا على أهداف الفريق اللندني الموسم الجاري: "أن نعود لدوري أبطال أوروبا هذا هو هدفنا الأساسي وبعد ذلك سننافس من أجل كل البطولات الممكنة ونحن جاهزون لذلك".

أوباميانج تشارك مع ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني في ترتيب هدافي الموسم الماضي برصيد 22 هدفا.

وفي الموسم الجاري سجل هدفين ليتنافس بشكل مبكر على اللقب رفقة الثنائي أشلي بارنز لاعب بيرنلي ورحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي برصيد 3 أهداف.

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