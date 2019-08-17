تشكيل ليفربول - الثلاثي الهجومي يعود.. صلاح يجاور ماني وفيرمينو أمام ساوثامبتون

السبت، 17 أغسطس 2019 - 15:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نورويتش سيتي

يتواجد نجمنا المصري محمد صلاح أساسيا بقميص ليفربول أمام ساوثامبتون في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

ويواصل صلاح التواجد بشكل أساسي في تشكيل الألماني يورجن كلوب، عقب خوض مباراتين الأسبوع الماضي أمام نورويتش سيتي في الدوري وتشيلسي في السوبر الأوروبي.

ويمتلك صلاح سجل تهديفيا جيدا أمام القديسين إذ سجل سابقا 5 أهداف في 4 مواجهات سابقة.

ويتواصل غياب أليسون على التشكيل الأساسي بسبب الإصابة ويعوضه الإسباني أدريان الذي حامت الشكوك حول مشاركته عقب تصريحات كلوب أمس.

وجاء تشكيل الريدز في مواجهة القديسين كالآتي:

حراسة المرمى: أدريان سان ميجيل

الدفاع: ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون.

الوسط: فينالدوم – جيمس ميلنر – أوكسلايد تشامبرلين.

الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – روبرتو فيرمينو.

وعلى مقاعد البدلاء: لونجرين – فابينيو – جوميز – هندرسون – لالانا – شاكيري – أوريجي.

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