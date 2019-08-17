تشكيل أستون فيلا - للمباراة الثانية تواليا.. المحمدي وتريزيجيه أساسيان أمام بورنموث

السبت، 17 أغسطس 2019 - 15:03

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا - توتنام

يواصل دين سميث المدير الفني لأستون فيلا الإنجليزي الاعتماد على نجمينا المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي بتواجدهما أساسيين أمام بورنموث في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

ويخوض تريزيجيه أول مباراة رسمية له على ملعب فيلا بارك عقب الخسارة في الجولة السابقة أمام توتنام عقب الخسارة بنتيجة 3-1.

وشارك لاعب قاسم باشا السابق في المباراة الماضية خلال 58 دقيقة وخرج وفريقه متقدما بهدف نظيف على حساب الديوك اللندنية، بينما شارك المحمدي في المباراة كاملة.

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وجاء تشكيل الفيلانز أمام بورنموث كالآتي:

حراسة المرمى: توم هيتون

الدفاع: أحمد المحمدي – إنجيليس – مينجز – نيل تايلور

الوسط: دوجلاس لويز – جون ماجكين – جاك جيراليش

الهجوم: تريزيجيه – أنور الغازي – ويسلي

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