ليفاندوفسكي: كوتينيو سيتأقلم سريعا في بايرن

يتفاءل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بقدرة زميله الجديد فيليب كوتينيو على الانصهار سريعا وسط عناصر الفريق الألماني.

فيليبي كوتينيو النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وقال البولندي في تصريحات صحفية:"لا أعتقد أنه سيحتاج وقتا كثيرا ليتأقلم على نظامنا وأفكارنا".

وواصل "أعتقد أنه من نوعية اللاعبين القادرين على التأقلم دون مشاكل كثيرة".

وانضم كوتينيو البرازيلي (27 عاما) إلى بطل ألمانيا لمدة موسم معارا من برشلونة.

وقالت تقارير إن الصفقة كلفت بايرن بين 15 و20 مليون يورو. ولبايرن حق شراء عقد اللاعب حين تنتهي مدة استعارته.

وانضم كوتينيو إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018 ويمتد عقده مع الفريق الكتالوني حتى 2023.

في الموسم الماضي، شارك فيليب في 54 مباراة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5.

منذ انضمامه لـ برشلونة، سجل21 هدفا وصنع 11 خلال ظهوره في 76 مباراة بكل البطولات.

طالع أيضا

كتالوج هنري لتسجيل الأهداف.. كيف تجمد خصمك في مرماه

تقرير: سانشو يترك دورتموند في 2020

جوارديولا: أنا الأكثر إشادة ببوكيتينو

ميتشو مدرب الزمالك.. قائد الثورة والحرب الأوغندية

رئيس الزمالك: ميتشو يقود الفريق ويعاونه يحيى

مواعيد مباريات السبت النار