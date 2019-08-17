تشكيل بيراميدز المتوقع - أحمد علي يقود الهجوم.. والسعيد وعيسى يواجهان الأهلي

السبت، 17 أغسطس 2019 - 11:35

كتب : عاطف شادي

بيراميدز

تغيير وحيد منتظر في تشكيل بيراميدز يوم السبت أمام الأهلي في مباراة مرتقبة بالدور ثمن النهائي لكأس مصر 2018-2019.

في ظل إصابة المهاجم الغاني جون أنتوي، سيدفع سيباستيان ديسابر مدرب الفريق بأحمد علي منذ البداية.

ويخوض بيراميدز المباراة بنفس التشكيل الذي سحق به ايتوال دو كونجو بنتيجة 4-1 منذ 8 أيام في ذهاب دور الـ64 للكونفدرالية، فقط يغيب أنتوي.

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طالع التشكيل المتوقع للأهلي بالضغط هنا

والتشكيل المتوقع للمباراة هو التالي:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - أحمد منصور - علي جبر - رجب بكار

وسط الملعب: إسلام عيسى - نبيل عماد - عبد الله السعيد - إريك تراوري - إبراهيم حسن

الهجوم: أحمد علي

ويفتقد بيراميدز لخدمات محمد فاروق بسبب الإصابة أيضا.

وينتظر حرس الحدود في الدور ربع النهائي مواجهة الأهلي أو بيراميدز.

ويسعى بيراميدز لتكرار تفوقه على الأهلي بعدما هزمه مرتين في الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز.

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