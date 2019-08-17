طارق يحيى: فخور بأيامي الـ 10 مع الزمالك.. مواجهة ديكاداها كانت خطيرة لأسباب أخرى

تحدث طارق يحيى المدير الفني الحالي لفريق الزمالك عقب انتصار فريقه الكاسح على ديكاداها الصومالي، مشيرا إلى "أشكر كل لاعبي الفريق بشدة على ما حدث في المباراة".

الزمالك انتصر على ديكاداها بسباعية مقابل لا شيء في بداية مشوار الفارس الأبيض في دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال طارق يحيى: "أحمد الله على الانتصار. عملنا لمدة قصيرة للغاية وركزنا على الشق البدني وبعد الجُمل الفنية لتنفيذها في المباراة".

وأضاف في تصريحاته مع قناة المحور "أشكر مجلس إدارة الزمالك على فرصة تدريب الفريق ولو لمدة ساعة واحدة. فخور بأيامي الـ 10 مع الزمالك وفخور بعملي مع هؤلاء اللاعبين".

وتابع "الزمالك بيتي وأشكر جماهير الزمالك على مساندة لاعبي الفريق اليوم. ظهرنا بـ 65% فقط من القدرات البدنية لنا".

ويرى طارق يحيى "مواجهة ديكاداها كانت من أخطر المباريات بسبب حالة التباين الكبيرة للغاية من الجانب البدني بين اللاعبين، ولذلك أشكر اللاعبين بشدة على الروح والأداء وأتمنى لهم دائم التوفيق".

واستكمل "فريق الزمالك سيصبح أقوى وأفضل مع الوقت ومع الوصول لحالة بدنية أفضل".

وأدرف "لا نُريد التهليل والفرح بشكل مبالغ ويجب علينا النظر للمباراة النهائية منذ الآن وهذا ما أخبرت اللاعبين بيه".

الزمالك أمتع أمام المنافس الذي لم يُشكل أي خطورة تُذكر على مرمى الفارس الأبيض، ليعادل الانتصار الإفريقي الأكبر في تاريخه.

أكبر انتصار إفريقي في تاريخ الزمالك كان بسباعية مقابل لا شيء وفعل ذلك مرتين.

مرة في الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا عام 2013 أمام غزالة تشادي، ومرة في الدور الأول من كأس الكونفدرالية النسخة الماضية أمام القطن التشادي.

والآن، يعادل الزمالك انتصاره الأكبر والضحية بطل الصومال.

ويلعب الزمالك لقاء الإياب في برج العرب الأسبوع المقبل أمام ديكاداها.

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