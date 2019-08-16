خاص الأهلي لـ في الجول: باسم علي يقترب من الجونة.. الصفقة في المرحلة الأخيرة

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 23:51

كتب : أحمد الخولي

باسم علي - الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي اقتراب باسم علي ظهير أيمن الفريق من الانتقال إلى فريق الجونة.

وقال عبد الحفيظ: "باسم علي اقترب بشدة من الانتقال لـ الجونة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الاتفاق بين الأهلي والجونة وباسم علي وصل المراحل الأخيرة الآن".

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وتابع "يتبقى بعض الرتوش البسيطة وسينتقل باسم علي معارا إلى الجونة".

باسم علي سيكون اللاعب الثامن من الأهلي الذي ينتقل لـ الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الجونة جدد استعارة الثلاثي أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار، إلى جانب تعاقده مع محمد نجيب وعمرو بركات وعمر رضوان وإسلام محارب.

صاحب الـ 30 عاما انضم لـ الأهلي قادما من المقاولون العرب في 2014.

ولم يشارك باسم علي إلا في 6 مباريات فقط طوال الموسم الماضي.

ومنذ انضمامه لـ الأهلي، شارك الظهير الأيمن في 60 مباراة ونجح في التسجيل مرة وصناعة 9 أهداف.

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