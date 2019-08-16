يعادل الانتصار الإفريقي الأكبر في تاريخه.. مُتعة الزمالك تدمر ديكاداها 7-0

اكتسح الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي بسباعية مقابل لا شيء في بداية مشواره في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك أمتع أمام المنافس الذي لم يُشكل أي خطورة تُذكر على مرمى الفارس الأبيض، ليعادل الانتصار الإفريقي الأكبر في تاريخه.

أكبر انتصار إفريقي في تاريخ الزمالك كان بسباعية مقابل لا شيء وفعل ذلك مرتين.

مرة في الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا عام 2013 أمام غزالة تشادي، ومرة في الدور الأول من كأس الكونفدرالية النسخة الماضية أمام القطن التشادي.

والآن، يعادل الزمالك انتصاره الأكبر والضحية بطل الصومال.

ويلعب الزمالك لقاء الإياب في برج العرب الأسبوع المقبل أمام ديكاداها.



























































































































































































صفقات الزمالك الجديدة سجلت حضورها وبقوة في ظهورها الأول.

أشرف بنشرقي سجل مرتين. كريم بامبو سجل. مصطفى محمد سجل. شيكابالا تألق وصنع هدفين، إلى جانب هدف محمود حمدي "الونش" وعمر السعيد ومدافع ديكاداها بالخطأ في مرماه.

طارق يحيى المدير الفني المؤقت لـ الزمالك دفع بـ 4 صفقات جديدة. محمد عواد ومحمد عبد الشافي وأشرف بنشرقي وشيكابالا.

الزمالك سيطر على مجريات اللقاء منذ اللحظة الأولى وحتى صافرة النهاية، وبداية التسجيل كانت من نصيب بنشرقي في الدقيقة 17 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 29 فشل مدافع ديكاداها في التعامل مع عرضية بنشرقي ليهز بها شباك فريقه.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات قليلة، أستغل عمر السعيد عرضية متقنة من شيكابالا، ليضعها داخل الشباك، وينهي الشوط بتقدم أبيض 3-0.

ومع وصول الدقيقة 48 جاء موعد الهدف الرابع لـ الزمالك. عرضية جديدة ولكن هذه المرة من المتألق الآخر حمدي النقاز ليضعها الونش بسهولة في الشباك.

جبهة النقاز وشيكابالا استمرت في تدمير ديكاداها، ليصنع شيكا الهدف الخامس لـ بنشرقي الذي سدد وفشل حارس بطل الصومال، كالمعتاد في التصدي لها.

الهدف السادس جاء عن طريق كريم بامبو بعد توغل وتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

والختام جاء من العائد من جديد إلى القلعة البيضاء، مصطفى محمد. تسديدة جديدة تهز شباك ديكاداها.

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