بالفيديو – مقصية من الأحلام.. بلباو يدمر برشلونة في افتتاح الليجا

كل ما احتاجه أريتز أدوريز هو دقيقة واحدة فقط في الملعب وربما أقل ليكتب انتصارا مثيرا لأتليتك بلباو على حساب برشلونة وبطريقة رائعة.

وانتصر أتليتك بلباو على برشلونة اليوم الجمعة في ملعبه سان ماميس بهدف دون رد في افتتاح مباريات الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

شارك أدوريز كآخر تبديلات بلباو في المباراة ومن ركلة مقصية رائعة سدد الكرة بيمناه ليكسر صمود أندريه تير شتيجن ويعلن عن انتصار بلباو.

انتصار جعل بلباو يحصد أول ثلاث نقاط له في الدوري الإسباني وأجل ذلك لبرشلونة.

الشوط الأول شهد سيطرة كبيرة لبلباو وفي الدقيقة السابعة سدد إيناكي ويليامز الكرة لكن تير شتيحن تصدى له.

وبعد ذلك بدقائق انفرد ويليامز بتير شتيجن لكن الحارس الألماني كان في الموعد مرة أخرى وتصدى للتسديدة.

وفي الدقيقة 32 كاد برشلونة يسجل هدفا على عكس مجريات المباراة لكن لم يستغل لويس سواريز خطأ مدافع بلباو في إعادة الكرة بعدما سدد وارتطمت بالقائم.

وخرج سواريز مضطرا للإصابة وشارك رافينيا ألكانتارا الذي سدد بقوة لكن العارضة حرمته من هدف محقق.

الشوط الثاني شهد سيطرة لبرشلونة وسدد رافينيا كرة قوية تصدى لها حارس بلباو.

وسدد إيفان راكيتيتش كرة قوية لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل فاجأ أدوريز الجميع بمقصية رائعة تسكن الشباك وتعلن عن انتصار بلباو.

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