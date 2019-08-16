رسميا - بعد مانشيني.. روما يضم مدافع تركي

دعم نادي روما الإيطالي دفاعه بضم التركي الشاب ميرت شيتين من صفوف جنتشليربيرليجي مقابل 3 مليون يورو.

ووقع المدافع البالغ 22 عاما على عقود لمدة 5 مواسم تنتهي في صيف 2024، وسوف يرتدي القميص رقم 15 للذئاب.

ويمتلك النادي التركي بندا يتيح له الحصول على 10% من قيمة بيع اللاعب المستقبلية حال تخطت قيمة بيعه 5 مليون يورو.

شيتين قال عبر موقع النادي الرسمي: "أنا أعرف حجم النادي الذي سوف أمثله، أنا سعيد للتواجد ها ولا أعرف كيفية وصف شعوري، أنا واثق وقادر على تقديم الأفضل لطموحات النادي وجماهيره".

🇹🇷 Turkish defender Mert Cetin is now a Roma player 💪 🇮🇹 This summer #ASRoma is working with international charities including @MissingKids, @ICMEC_official & @missingpeople to use our transfer announcements to raise awareness in the search for missing children 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇺🇸🇰🇪🇬🇹🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/cfCDvaLo8Q — AS Roma English (@ASRomaEN) August 16, 2019

وخاض شيتين 25 مباراة الموسم الماضي بقميص فريقه وسجل هدفا واحدا.

من جانبه علق جانليوكا بيتراكي المدير الفني لروما على الصفقة قائلا "نحن سعداء للتعاقد مع لاعب شاب يمتلك مستقبل جيد، أتمنى أن تظهر موهبته سريعا والتي نثق بها".

ضم التركي يأتي لتعويض رحيل البرازيلي إيفان ماركانو إلى بورتو البرتغالي وكوستاس مانولاس إلى نابولي الإيطالي.

وعزز روما دفاعه بعد رحيل الثنائي بضم الإيطالي الشاب جانليوكا مانشيني من صفوف أتالانتا الإيطالي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

ويسعى روما لضم الكرواتي ديان لوفرين من صفوف ليفربول الإنجليزي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

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