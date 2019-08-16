كيف يلعب ريال مدريد في غياب هازارد؟ جيمس أو الماسة أم الفرصة الأخيرة

في مركز الجناح الأيسر كانت جماهير ريال مدريد تنتظر رؤية إدين هازارد وهو ينثر سحره على الملاعب الإسبانية لكن إنطلاقة النجم البلجيكي ستتأخر بسبب الإصابة.

ضربة موجعة تلقاها ريال مدريد قبل مواجهة سلتا فيجو على ملعب بالايدوس غدا السبت في افتتاح مبارياته في الدوري الإسباني.

النادي الملكي أعلن إصابة نجمه الجديد في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن ليغيب عن الفريق لفترة لن تقل عن 3 أسابيع وقد تمتد إلى شهر.

صاحب القميص رقم 7 لن يكون متاحا للفريق في مباريات: سلتا فيجو، بلد الوليد، فياريال، إشبيلية وليفانتي، وقد يعود ضد أوساسونا في الجولة السادسة لفريق المدرب زين الدين زيدان.

فكيف يلعب ريال مدريد في غياب هازارد؟

ما أمتع الماسة؟

في النصف الثاني من موسم 2016-2017 قرر زين الدين زيدان تغيير طريقة اللعب الرقمية من 4-3-3 إلى 4-1-2-1-2 ما تُسمى بـ "الماسة" أو Diamond.

استغنى عن الأجنحة، وأقحم كريستيانو رونالدو بجوار كريم بنزيمة في خط الهجوم وخلفهم إيسكو.

لذا قد يلجأ زيدان إلى استعادة هذا الرسم، واللعب بنفس الطريقة في غياب هازارد.

الوافد الجديد لوكا يوفيتش سيلعب بجوار بنزيمة في خط الهجوم، ومن خلفهم إيسكو، مع وضع ثلاثي في وسط الملعب على الأغلب سيتكون من: كاسيميرو، لوكا مودريتش وتوني كروس.

3-5-2

في المباريات الودية قام زيدان بتجربة اللعب بثلاثي في خط الدفاع، وذلك للمزيد من الصلابة الدفاعية.

في تلك الطريقة لم يكن هازارد جناحا صريحا ولكنه كان يلعب بجوار أو خلف بنزيمة.

ربما يعتمد زيدان على نفس الأسلوب لكن مع الدفع بـ إيسكو أو يوفيتش مع بنزيمة مع الاعتماد على نفس ثلاثي الوسط ووجود سيرخيو راموس ورافائيل فاران وإيدر ميلتاو في خط الدفاع.

جيمس رودريجيز

أعلن زيدان عن استمرار جيمس رودريجيز مع الفريق بعد عودته من الإعارة لبايرن ميونيخ.

وجود جيمس قد يضيف أكثر من حل لزيدان في غياب هازارد.

قد يفضل زيدان أن يعتمد على طريقة 4-4-2 التقليدية بوجود ثنائي في قلب الهجوم مع جناحين.

هنا جيميس قد يلعب في الجانب الأيسر لإرسال الكرات العرضية بقدمه اليسرى لـ يوفيتش وبنزيمة، على أن يتواجد لوكاس فاسكيز في مركز الجناح الأيمن، مع وجود ثنائي في وسط الملعب، ودائما ما فضل زيدان اللعب بـ كروس ومودريتش معا حينما يعتمد على 4-4-2 التقليدية.

أو قد يعتمد زيدان على 4-3-3 ويكون جيميس جناحا أيمن مع بنزيمة كرأس حربة وإيسكو أو فينيسيوس جونيور في مركز الجناح الأيسر.

وربما يعتمد زيدان على 4-3-3 فعلا، لكن بـ لوكاس فاسكيز وبنزيمة وإيسكو أو فينيسيوس دون تواجد جيمس في التشكيل الأساسي.

فرصة أخيرة لبيل؟

"مصائب قوم عند قوم فوائد" قد ينطبق بيت الشعر هذا على حالة جاريث بيل في ريال مدريد بعد إصابة هازارد.

ريال مدريد حاول الاستغناء عن بيل طوال فترة الانتقالات الحالية لكن كل المحاولات فشلت أما لفرض النادي الإسباني للعروض المقدمة للاعب أو عدم رغبة اللاعب في الرحيل من الأساس.

وبإصابة هازارد، قد يجد زيدان نفسه مضطرا للاعتماد على بيل في خط الهجوم.

مع الاحتفاظ بلوكاس فاسكيز في الجانب الأيمن، سيكون قد يلعب بيل في الجهة اليسرى، وهي الجبهة التي لطالما تألق بها سابقا مع توتنام وحتى حين لعب في هذا المركز مع ريال مدريد وتحديدا زيدان، وذلك ضد أتليتكو مدريد في موسم 2016-2017 على ملعب فيسنتي كالديرون.

أو يعتمد زيدان على بيل وبنزيمة وإيسكو في خط الهجوم، وهنا قد يلعب 4-3-3 أو 4-4-2 ماسة بإقحام بيل في مركز المهاجم.