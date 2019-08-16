نيمار على رأس قائمة البرازيل لمواجهتي بيرو وكولومبيا وديا

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 17:25

كتب : إسلام أحمد

تيتي

يتصدر البرازيلي نيمار اختيارات المدير الفني تيتي في قائمة المنتخب البرازيلي التي تستعد لخوض مباريات ضمن الأجندة الدولية للفيفا الشهر المقبل.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

البرازيل

وسيواجه المنتخب البرازيلي نظيره البيروفي في السادس من سبتمبر المقبل في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم يلتقي مع كولومبيا في العاشر من الشهر ذاته بلوس أنجلوس.

ويتواجد 4 لاعبين لأول مرة بقميص السامبا، الحارس إيفان والمدافع سامير، ولاعب الوسط خورخي، والمهاجم برونو هينريكي، إذ يسعى تيتي لرفع جودة اللاعبين الجدد الذي قد يعتمد عليهم مستقبلا.

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ورغم غياب نيمار عن المشاركة مع البرازيل في كوبا أمريكا بسبب الإصابة، ومن ثم المشاكل التي تحيط به واقتراب رحيله عن باريس سان جيرمان وعدم خوض أي مباراة رسمية، إلا أن تيتي فضل الاعتماد على قائده.

وجاءت اختيارات تيتي لأبطال كوبا أمريكا 2019 كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ويفيرتون (بالميراس) – إيفان (بونتي بيرتا).

الدفاع: داني ألفيش (ساو باولو) – فاجنر (كورنثيانز) – أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) – خورخي (سانتوس) – ماركينيوس وتياجو سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) – سامير (أودينيزي الإيطالي).

الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد) – أرتور (برشلونة الإسباني) – آلان (نابولي الإيطالي) – فابينيو (ليفربول الإنجليزي) – لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي) – فيليبي كوتينيو (برشلونة).

الهجوم: برونو هينريكي (فلامنجو) – ديفيد نيريس (أياكس الهولندي) – روبرتو فيرمينو (ليفربول) – نيمار (باريس سان جيرمان) – ريتشارلسون (إيفرتون الإنجليزي) – فينيسوس جونيور (ريال مدريد)

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