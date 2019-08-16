أدريان يتحدث عن فرصه في اللحاق بلقاء ساوثامبتون

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 16:56

كتب : أحمد العريان

ليفربول - تشيلسي

تحدث أدريان سان ميجيل حارس ليفربول عن فرص مشاركته أمام ساوثامبتون.

وقال أدريان في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "لا أعلم، لقد كان موقف الإصابة غريب جدا".

وأوضح "كنا نحتفل باللقب، وفجأت وجدت مشجع يركض نحونا وانزلق أمامي، وفرد الأمن انزلق أيضا لأتعرض لعرقلة وإصابة في كاحلي".

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صاحب الـ32 عاما أكمل "أشعر بتحسن كبير اليوم، وأتمنى أن أكون جاهزا لمباراة الغد أمام ساوثامبتون".

وأتم "أعتقد أن لدي فرصة كبيرة للمشاركة أمام ساوثامبتون. سأواصل تلقي العلاج اللازم اليوم، لكنني متفائل بإمكانية مشاركتي، وجاهز ذهنيا تماما للقاء".

يوركن كلوب كشف إصابة أدريان لإصابة بسبب أحد المشجعين عقب لقاء ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي. (طالع التفاصيل)

أدريان انضم إلى ليفربول قبل بداية الموسم بيومين لتعويض رحيل سيمون مينيوليه الحارس البلجيكي عن الفريق، لكن الإسباني وجد نفسه يشارك في أول لقاء كبديل بعد إصابة أليسون بيكر الحارس البرازيلي أمام نوريتش سيتي.

وفي حالة غياب أدريان، فسيكون أندي لونيرجان الحارس الآيرلندي الجديد لليفربول هو الأقرب للمشاركة أمام ساوثامبتون.

صاحب الـ35 عاما وقع لليفربول في صفقة انتقال حر قبل أيام بعد إصابة أليسون بيكر، لكنه قد يجد نفسه أيضا يشارك فجأة كأساسي في ظل إصابة أليسون وأدريان.

أندي لونبرجان تواجد في معسكر ليفربول في أمريكا للتدريب فقط رفقة الفريق نظرا لقلة الحراس، وبعد إصابة أليسون اضطر كلوب للتوقيع معه، ليدخل قائمة كأس السوبر الأوروبي ويحصل على أول ميدالية في تاريخه، والآن لونيرجان قد يشارك أمام ساوثامبتون بعدما كان من قبل حارسا ثالثا في ميدلسبره، وحارسا ثالثا لفريق روتشدال في دوري الدرجة الثالثة الإنحليزي.

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كان ليفربول قد توج بطلا لكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، وبعد التعادل بهدفين لكل فريق في اللقاء.

ويلتقي ليفربول مع ساوثامبتون مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

في إنجلترا ليفربول ساوثامبتون

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