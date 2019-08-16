فرص النني انتهت؟ روما يعلن انتقال نزونزي إلى جالاتا سراي

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 16:49

كتب : إسلام أحمد

ستيفن نزونزي

أعلن نادي روما الإيطالي إعارة لاعب الوسط الفرنسي ستيفان نزونزي إلى صفوف جالاتا سراي التركي حتى نهاية الموسم الجاري، لتتضاءل فرص محترفنا محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي في الانتقال لبطل تركيا.

ويمتلك بطل الثنائية المحلية التركية فرصة الحصول على خدمات اللاعب مقابل 16 مليون يورو بعد وضع بند أحقية الشراء بعد نهاية الموسم الجاري.

وكما يمتلك الأسود فرصة لتمديد إعارة نزونزي لموسم آخر مقابل 500 ألف يورو، وإذا تم تفعيل بند الإعارة لموسم جديد، سيكون جالاتا سراي ملزما بضم اللاعب مقابل 13 مليون يورو في نهاية الموسم بشكل نهائي.

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وانضم نزونزي البالغ 30 عاما والفائز بلقب كأس العالم مع منتخب فرنسا إلى روما الصيف الماضي قادما من إشبيلية الإسباني ليخوض 39 مباراة بقميص الذئاب ومسجلا هدفا وحيدا.

وكان تقرير TRT التركية قد نُشر سابقا أن لاعب وسط أرسنال الإنجليزي سيكون على طاولة الفريق التركي رغم ضم نزونزي.

وشارك النني الموسم الماضي مع أرسنال في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا ولم يسجل أي هدف، وفشل في فرض نفسه على أوناي إيمري المدير الفني للفريق.

وانضم النني صاحب الـ 27 عاما إلى أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016.

وكان النني خارج قائمة أرسنال في افتتاحية مشواره بالدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل، والتي فاز بها المدفعجية 1-0.

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