مؤتمر بوكيتينو: أحب مورينيو "الساخر".. وغير متأكد من مشاركة إريكسن

يرى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي أن الشكوك حول مستقبل الدنماركي كريستيان إريكسن لن تؤثر على أدائه أمام مانشستر سيتي في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

ورغم انتهاء سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي، إلا أن الباب مفتوح في الدوريات الأوروبية الكبرى حتى التاسع من سبتمبر المقبل، وسط تكهنات بوجود اهتمام من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ورد المدير الفني الأرجنتيني عن إمكانية مشاركة إريكسن أمام سيتي قائلا: "سوف نرى، هناك 11 لاعبا لابد أن يبدأوا المباراة، أنا سعيد بما قدمناه الأسبوع الماضي، والأداء في التدريبات، لدينا حصة تدريبية أخيرة وسوف أحدد بعدها التشكيل".

وتابع "لن تؤثر الأمور التعاقدية على المشاركة، الأمر بالنسبة لي واحد بين لاعب يمتلك عاما في تعاقده وآخر يتبقى في عقده 5 مواسم، الأمر ليس بطول مدة عقد اللاعب، بل بالأداء".

وواصل "بعد 5 مواسم من المفترض أن يتفادى الإعلام هذا السؤال، لأني سوف أحدد التشكيل بناء على الأداء وليس الموقف الشخصي من النادي، هدفي هو مساعدة اللاعبين حتى يحددوا قرارهم من النادي، سوف أظهر لهم الاحترام، الأمر قد يكون صعبا للفهم خارج كرة القدم".

ورد بوكيتينو على تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو الذي حدد فيها توتنام ومانشستر سيتي وليفربول وبدلاء حامل لقب الدوري من أجل التنافس على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

ليردف مدرب إسبانيول السابق "أنا أحب مورينيو نحن نعرف أنه ماهر وكذلك يكون ساخرا أحيانا، لذلك هذا أحد أسباب أنه من أفضل المدربين في العالم".

وأتم "أنا احترم رأيه، وممتن له لأن مورينيو يؤمن بتطور الفريق من أجل أن يصبح منافسا وهذا هام، نحن نؤمن بأنفسنا لكن إشادته تساعدنا كي نؤمن بأنفسنا أكثر بالطبع".

وقلب تأخره في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بالفوز بنتيجة 3-1 في الشوط الثاني أمام أستون فيلا.

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