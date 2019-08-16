خاص الإسماعيلي لـ في الجول: نحتاج لتدعيم عاجل في ثلاثة مراكز

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 16:28

كتب : ياسر الشريف

خليل حجي نيمار - الإسماعيلي - الصور من الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي

حدد صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي المراكز التي يحتاج فريقه تدعيمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المنياوي: "تشكيل الإسماعيلي في حاجة إلى تدعيم عاجل في ثلاثة مراكز".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نريد ظهير أيسر ومهاجم وقلب دفاع. تلك هي المراكز التي نحتاج لتدعيمها".

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وواصل "لم يتم حسم حتى الآن التفاوض مع مؤيد العجان وبهاء مجدي لأسباب مختلفة".

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي وديا في آخر مباريات الفريق في معسكره الحالي في مدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإسماعيلي وأهلي بني غازي الليبي في 13 من شهر سبتمبر المقبل في الإسماعيلية في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.

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