مؤتمر كلوب عن إصابات ليفربول.. ومن يحرس المرمى أمام ساوثامبتون

أوضح يورجن كلوب المدرب الألماني لليفربول، موقف إصابات فريقه قبل لقاء ساوثامبتون.

وعقد كلوب مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة، قبيل لقاء ليفربول أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي "أستطيع الشعور بإحساس تشيلسي بعد ما قدموه أمامنا وخسارة اللقب، ولكننا شعرنا بشعور جيد، وأفضل حتى مما كنت أتوقعه بعد 120 دقيقة من الجهد".

وانتقل كلوب للحديث عن إصابات الفريق، إذ أعلن احتمالية غياب أدريان سان ميجيل حارس الفريق للإصابة. (طالع التفاصيل)

وعن احتمالية غياب أدريان، قال كلوب "إذا كان علينا اتخاذ قرارا بعد غيابه، فسنتخذه، وربما يشارك أندي لونيرجان خلال اللقاء".

وواصل "لدينا أيضا كيومهين. هو صبي نحن جميعا متحمسون له. حاليا يتدرب معنا، لكنه لسه جاهزا بنسبة 100% حتى الآن، يجب أن يكون في التدريب اليوم وسنرى بعدها موقفه".

واسترسل "ليس هناك شك في مدى حبنا لجماهيرنا، ولكن إذا كان بإمكانهم جميعا التوقف عن فعل ذلك (الركض لأرض الملعب) من فضلكم. أحد المشجعين دخل أرض الملعب في لقاء نوريتش سيتي، وآخر في لقاء إسطنبول وتسبب في إصابة أدريان، هذا ليس ممتعا. الفتاة في نهائي الأبطال جنيت المال على ما يبدو، ولكن هناك مسؤولية كبيرة توضع على كاهل المشجعين".

إصابات ليفربول لم تتوقف هنا، فقال كلوب "نابي كيتا سيغيب عن لقاء ساوثامبتون، لكن إصابته ليست خطيرة وإن كنا لا نعرف كم من الوقت ستستغرق".

وانتقل الألماني للحديث عن لقاء ساوثامبتون، فقال "لن يلعبوا بنفس السوء الذي لعبوا به عندما خسروا بثلاثية في الأسبوع الماضي".

وأتم "في العام الماضي كنا متأخرين بهدف أمامهم في وقت مبكر، وكان لا بد من الحفاظ على هدوءنا. كان الأمر صعبا، لقد لعبوا ضدنا بطريقة مختلفة عن الطريقة التي لعبوا بها ضد جميع الفرق الأخرى".

أدريان انضم إلى ليفربول قبل بداية الموسم بيومين لتعويض رحيل سيمون مينيوليه الحارس البلجيكي عن الفريق، لكن الإسباني وجد نفسه يشارك في أول لقاء كبديل بعد إصابة أليسون بيكر الحارس البرازيلي أمام نوريتش سيتي.

وفي حالة غياب أدريان، فسيكون أندي لونيرجان الحارس الآيرلندي الجديد لليفربول هو الأقرب للمشاركة أمام ساوثامبتون.

صاحب الـ35 عاما وقع لليفربول في صفقة انتقال حر قبل أيام بعد إصابة أليسون بيكر، لكنه قد يجد نفسه أيضا يشارك فجأة كأساسي في ظل إصابة أليسون وأدريان.

أندي لونبرجان تواجد في معسكر ليفربول في أمريكا للتدريب فقط رفقة الفريق نظرا لقلة الحراس، وبعد إصابة أليسون اضطر كلوب للتوقيع معه، ليدخل قائمة كأس السوبر الأوروبي ويحصل على أول ميدالية في تاريخه، والآن لونيرجان قد يشارك أمام ساوثامبتون بعدما كان من قبل حارسا ثالثا في ميدلسبره، وحارسا ثالثا لفريق روتشدال في دوري الدرجة الثالثة الإنحليزي.

كان ليفربول قد توج بطلا لكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، وبعد التعادل بهدفين لكل فريق في اللقاء.

ويلتقي ليفربول مع ساوثامبتون مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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