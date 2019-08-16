مدرب أستون فيلا يتحدث عن أداء تريزيجيه أمام توتنام.. والعودة لفيلا بارك

تحدث دين سميث مدرب أستون فيلا عن أولى مباريات فريقه على ملعبهم هذا الموسم أمام بورنموث، وعما قدمه تريزيجيه المحترف المصري أمام توتنام في الجولة السابقة.

وعقد دين سميث مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة، قبيل مباراة فريقه أمام بورنموث مساء غد السبت.

سميث تحدث في المؤتمر الصحفي عن شعوره وقت العودة لملعب "فيلا بارك"، وعن الأداء أمام توتنام ووضعية بعض اللاعبين.

وكل ما يلي على لسان دين سميث

"أنا متحمس للعودة إلى فيلا بارك، علينا أن نحرص على جعل فيلا بارك عاملًا هامًا لنا هذا الموسم، ويجب أن يكون ملعبا يصعب على الخصوم المجيء إليه كما كان الموسم الماضي في حضور 30 ألف مشجع".

مباراة توتنام

"سعدت بمستوى الفريق في النصف الأول من اللقاء".

"تخطينا الشوط بشكل جيد وكنا نشكل خطورة كبيرة على دفاعاتهم، وكان هذا جزء من خطتنا".

"تحصلنا على بعض الفرص، لكن مع الأسف لم نسجل سوى هدفا واحدا".

"تريزيجيه تحصل أيضا على أكثر من فرصة، وكنا نستحق ركلة جزاء في اعتقادي، لكن بعد مرور ساعة شعرنا بأننا أنهكنا، وأننا بتنا نمنحهم الكرة فور قطعها، ليبدأوا في تشكيل ضغط قوي علينا نتج عنه تسجيلهم للأهداف".

مباراة بورنموث وإيدي هاو

"تواجهنا في الدرجة الأدنى وأعرفه جيدا. أُكن له احتراما جما، فما فعله مع بورنموث مثيرا للدهشة. وسيكون بورنموث بمثابة بوصلة للفرق الصغيرة".

"أعرف أن مهمتنا ستكون صعبة، إذ لا توجد مباريات سهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز."

ويستعد أستون فيلا لمواجهة بورنموث مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا –العائد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز- يضم بين صفوفه ثنائي منتخب مصر أحمد المحمدي، ومحمود حسن "تريزيجيه".

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