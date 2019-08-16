جوارديولا يرد على تصريحات مورينيو.. ويوضح ما يريده من ميندي

كشف الإسباني بيب جوارديولا عن موعد عودة بنيامين ميندي الظهير الأيسر لمانشستر سيتي، وكذلك المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي عقب تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو.

بيب تحدث للصحفيين في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنام هوتسبير في ثاني جولات الدوري الإنجليزي مؤكدا على عودة البرازيلي فيرناندينيو لصفوف الفريق.

وبدأ الإسباني الحديث ردا على عدم تعرض النادي للإيقاف من الاتحاد الدولي بسبب سوق الانتقالات قائلا: "اعتقد أن النادي أصدر بيانا، في أي حالة، الأمر مختلف أنا لا أعرف ماذا حدث للأندية الأخرى لكن النادي أصدر بيانا".

كما تطرق للحديث عن رحيم سترلينج الذي أصبح الأخطر في الدوري الإنجليزي على شباك المنافسين حسب وصف الصحفيين ليرد "هناك العديد وهو واحد منهم، أنظر للفرق الـ 6 الكبرى وستجد الكثير من اللاعبين، الدوري الإنجليزي رائع للغاية".

وتابع "لدينا العديد لكن، لم أشاهد جميع المباريات الأخرى، لكنه حظى ببداية جيد وكان حاسما ونحن نريد المزيد الكل يريد المزيد وهو كذلك، أنها فقط المباراة الأولى".

سترلينج بدأ الموسم بقوة بتسجيل 3 أهداف في شباك وست هام يونايتد ليقود حامل اللقب للفوز بخماسية دون رد.

وكان مورينيو كان قد رشح مانشستر سيتي وليفربول وتوتنام والفريق الثاني لسيتي من أجل التنافس على لقب الدوري ليُعقب جوارديولا: "تيكسي بيجريتسين قام بعمل مذهل، أنا مندهش من أداء تشيلسي أمام ليفربول ومانشستر يونايتد لم يحققوا الفوز لكن سعيد بطريقة لعبهم".

وواصل "لقد رأينا جودة مانشستر يونايتد في الخط الأمامي وأرسنال ضم لاعبين جيدين مثل نيكولاس بيبي وديفيد لويز وسيبايوس الذي يعد لاعب كبير في إسبانيا هؤلاء منافسين جيدين".

عن الأسماء الكبيرة التي تتواجد على دكة بدلاء الفريق أكمل "هذا سيحدث كل أسبوع، جودة الفريق جيدة وهذا سوف يحدث بشكل دائم أسبوعيا".

وتحدث بيب عن جوارديولا وكيفين دي بروين الذي غاب أغلب الموسم الماضي بسبب الإصابات "اعتقد أنه يقدم الحوافز بشكل دائم، ما حدث الموسم الماضي لا يعني تكراره الموسم الجاري، لقد خاض مباريات عديدة وبعد كأس العالم ربما شعر بعدم الراحة لكنه واصل العمل معنا في الفترة التحضيرية وكان لائقا".

وأردف "كل لاعب وسط لديه خصائصه، وهو لديه جودة خاصة لكن ديفيد سيلفا يمتلك جودة لا يمتلكها أحد غيره، الجميع يحاول استخدام أفضل ما لديه من أجل الفريق".

واختتم عن بنيامين ميندي الذي من المتوقع أن يستمر غيابه شهرا على الأقل "ما أريده أن يكون لائقا أنه يكون مستعدا لخوض التدريبات كل أسبوع، لقد غاب قرابة العامين ويريد المشاركة، الهدف الأول هو أن يصبح لائقا أكثر من أن يلعب، ثم يتمرن بشكل طبيعي لمدة شهر من أجل الحصول على فرصة للمشاركة".

ويستعد مانشستر سيتي لخوض أول مباراة على أرضية ملعب الاتحاد بمواجهة توتنام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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